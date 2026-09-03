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Свједоков лет одгодио суђење Џомбићу

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03.09.2026 11:00

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Суђење некадашњем предсједнику Владе Републике Српске Александру Џомбићу.
Фото: АТВ

Окружни суд у Бањалуци одгодио је наставак суђења некадашњем предсједнику Владе Републике Српске Александру Џомбићу, јер се на рочишту није појавио свједок одбране адвокат Милош Стевановић.

Предсједник судског вијећа Драган Улетиловић појаснио је да се Стевановић јавио суду и оправдао недолазак.

”Свједок је навео да путује у иностранство, а као доказ суду је доставио копију авионске карте”, рекао је Улетиловић.

Ново рочиште заказано је за 1. октобар.

Џомбић је оптужен за злоупотребу службеног положаја у вези са са кредитом од 19,4 милиона марака који је Инвестиционо-развојна банка РС додјелила зворничкој "Енерголинији".

Знао да је ”Енерголинија” презадужена

Републичко јавно тужилаштво Републике Српске Џомбићу на терет ставља да је као предсједник Владе и предсједник Кредитног одбора Скупштине акционара ИРБ РС, вршио притисак на чланове ИРБ РС да прихвате захтјев за кредит иако је знао да је "Енерголинија" била презадужена. То је, како се наводи у оптужници, учинио у намјери да "Енерголинији" и њеним власницима прибави имовинску корист. Због притисака тадашњи директор ИРБ Миленко Павловић је поднио оставку на мјесто директора ИРБ.

Игнорисана препорука кредитног одбора

У оптужници се наводи да је захтјев за кредит претходно одбијен, те да је Одјељење за пласмане кредита правним лицима ИРБ РС дало мишљење по којем се може одобрити кредит до 2.000.000 КМ. Након новог захтјева и увођења гаранција кредитни одбор је дао препоруку да се одобри кредит максимално до 6,24 милиона марака. Упркос томе, на крају је прихваћен захтјев да се додјели кредит од 19,4 милиона марака.

Кредит је исплаћен 31. маја 2012. и у оптужници се наводи да је око 10,6 милиона употребљено за инвестицију за коју су средства тражена (изградња котла за прелазак са течно-плинског на чврсто гориво), док је остатак изнесен из БиХ.

Нико није враћао кредит

"Енерголинија" је обавезе по кредиту исплаћивала до новембра 2013. године, након чега је плаћање, као јемац, преузела "Алумина". Рате је уплаћивала до 31. децембра 2017. године у износу од 6,19 милиона КМ. Међутим, на основу пресуде Окружног привредног суда у Бијељини ИРБ РС је сав новац вратио "Алумини" 24. августа 2021. године, а та пресуда је у међувремену укинута. Рате је престала плаћати и "Алумина" и у оптужници се наводило да укупни дуг са каматама износи 24.170.510 КМ, за колико је прибављена корист "Енерголинији".

Стевановић наплатио ненаплативи кредит

У међувремену ИРБ је 2023. године за 125 милиона марака, као ненаплатива, продала потраживања према 41 правном лицу фирми ”Стандар Прва”, власништво адвоката Милоша Стевановића из Бијељине. Међу потраживањима је био и спорни кредит ”Енерголиније”. Дуг по том кредиту Стевановић је за 35 милиона марака наплатио ”Алумини”, која је била јемац за кредит.

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Тагови :

Александар Џомбић

Суђење

Miloš Stevanović

Окружни суд Бањалука

Република Српска

ИРБ РС

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