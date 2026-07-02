”Нова Алумина” не тражи кривично гоњене Александра Џомбића!

Аутор:Огњен Матавуљ
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Директор ”Нове Алумине” Радислав Филиповић изјаснио се у Окружном суду у Бањалуци да ова компаније не захтијева кривично гоњење бившег премијера Републике Српске Александра Џомбића, нити према њему поставља било какав имовинско правни захтјет.
Филиповић је, као свједок одбране, саслушан на наставку поновљеног суђења Џомбићу, оптуженом за злоупотребу положаја у вези са кредитом од 19,4 милиона марака који је Инвестиционо-развојна банка РС 2012. године додјелила "Енерголинији".
Подсјећања ради ИРБ је 2023. године за 125 милиона марака продала потраживања према 41 правном лицу фирми ”Стандар Прва”, која је у власништву адвоката Милоша Стевановића из Бијељине. Међу потраживањима је био и спорни кредит ”Енерголиније”. Дуг по том кредиту Стевановић је за 35 милиона марака наплатио ”Алумини”, која је била јемац за кредит.
Република Српска
Суђење Џомбићу: Сви сити и све овце на броју
Свједочећи пред судом Филиповић је потврдио да је ”Алумина” опремом гарантовала за кредит ”Енерголиније”, наводећи да је вриједност обезбјеђења била много већа. Појаснио је да је ”Нова Алумина” извозно орјентисана и да јој је у пословном интересу било да откупи наведени дуг.
Како би се намирили за плаћени дуг он каже да су од ”Енерголиније” узели опрему и котлове, за које је кредит и био намијењен.
”У сваком тренутку ”Алумина” је могла да врати тај кредит, а није ми познато да ли је ИРБ претходних година захтијевао враћање дуга”, истакао је Филиповић.
Републички тужилац Раденко Јанковић питао је свједока зашто је ”Алумина”, као јемац, престала да враћа кредит? Филиповић је одговорио да је претходна управа ”Алумине” ”вјероватно сматрала да тако треба”.
Суђење се наставља 3. септембра када ће, као свједок одбране, бити саслушан адвокат Милош Стевановић.
Подсјетимо, Џомбић је у првостепеном поступку ослобођен оптужбе, али је пресуду укинуо Врховни суд Републике Српске и предмет вратио на ново суђење.
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”Џомбић куповао и продавао вјештака ”
Републичко јавно тужилаштво Републике Српске Џомбићу на терет ставља да је као предсједник Владе и предсједник Кредитног одбора Скупштине акционара ИРБ РС, вршио притисак на чланове ИРБ РС да прихвате захтјев за кредит иако је знао да је "Енерголинија" била презадужена. То је, како се наводи, учинио у намјери да "Енерголинији" и њеним власницима прибави имовинску корист. Због притисака тадашњи директор ИРБ Миленко Павловић је поднио оставку на мјесто директора ИРБ.
У оптужници се наводи и да је захтјев за кредит претходно одбијен, те да је Одјељење за пласмане кредита правним лицима ИРБ РС дало мишљење по којем се може одобрити кредит до 2.000.000 КМ. Након новог захтјева и увођења гаранција кредитни одбор је дао препоруку да се одобри кредит максимално до 6,24 милиона марака. Упркос томе, на крају је прихваћен захтјев да се додјели кредит од 19,4 милиона марака.
Кредит је исплаћен 31. маја 2012. и у оптужници се наводи да је око 10,6 милиона употребљено за инвестицију за коју су средства тражена (изградња котла за прелазак са течно-плинског на чврсто гориво), док је остатак изнесен из БиХ.
"Енерголинија" је обавезе по кредиту исплаћивала до новембра 2013. године, након чега је плаћање, као јемац, преузела "Алумина". Рате је уплаћивала до 31. децембра 2017. године у износу од 6,19 милиона КМ. Међутим, на основу пресуде Окружног привредног суда у Бијељини ИРБ РС је сав новац вратио "Алумини" 24. августа 2021. године, а та пресуда је у међувремену укинута. Рате је престала плаћати и "Алумина" и у оптужници се наводило да укупни дуг са каматама износи 24.170.510 КМ, за колико је прибављена корист "Енерголинији".
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