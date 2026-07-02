Дубичанин пријављен тужилаштву због утаје пореза на капиталну добит

Аутор:АТВ редакција
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Приједорска полиција поднијела је пријаву тужилаштву против П.Ђ. из Козарске Дубице због сумње да је утајио 14.030 КМ пореза.
Дубичанину се на терет ставља да је продао своју некретнину за знатно нижу цијену од тржишне, како би избјегао плаћање пореза на капиталну добит.
У ПУ Приједор наводе да је П.Ђ. на терет стављено да је починио кривично дјело утаја пореза и доприноса.
”Наведени се терети да је 2022. године у намјери избјегавања плаћања пореза на капиталну добит, приликом закључења уговора о купопродаји продало некретнину у Козарској Дубици за цијену која је знатно нижа од стварне тржишне вриједности. Такође, осумњичени као продавац није поднио пореску пријаву за аконтацију пореза на доходак од капиталне добити чиме је оштетио Буџет Републике Српске за износ од 14.030 КМ”, саопштила је ПУ Приједор.
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