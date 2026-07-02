Откривене три лабораторије за узгој марихуне, ухапшен осумњичени

Аутор:Огњен Матавуљ
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Сарајевска полиција ухапсила је Н.Х. (39) из тог града код кога су пронађене чак три импровизоване лабораторије за узгој марихуане и око 260 стабљика те биљке.
Осумњичени је ухапшен у оквиру акције "Сенсеи" коју је по налогу Кантоналног тужилаштва у Сарајеву спровео МУП Кантона Сарајево.
"Извршеним претресом стана и пратећих просторија на подручју Новог Града, пронађене су и одузете три импровизоване лабораторије за узгој и производњу опојне дроге марихуане са више од 260 стабљика, различита опрема потребна за рад лабораторија, те бројни други предмети од интереса за истрагу", саопштио је МУП КС.
Додају да је Н.Х. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и стављање у промет дроге.
"Осумњичени се налази у службеним просторијама Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево на криминалистичкој обради и уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу биће предат у даљу надлежност Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево", наводи се у саопштењу.
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