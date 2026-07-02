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Откривене три лабораторије за узгој марихуне, ухапшен осумњичени

Аутор:

Огњен Матавуљ
02.07.2026 11:36

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Лабораторија за узгој марихуане
Фото: МУП КС

Сарајевска полиција ухапсила је Н.Х. (39) из тог града код кога су пронађене чак три импровизоване лабораторије за узгој марихуане и око 260 стабљика те биљке.

Осумњичени је ухапшен у оквиру акције "Сенсеи" коју је по налогу Кантоналног тужилаштва у Сарајеву спровео МУП Кантона Сарајево.

"Извршеним претресом стана и пратећих просторија на подручју Новог Града, пронађене су и одузете три импровизоване лабораторије за узгој и производњу опојне дроге марихуане са више од 260 стабљика, различита опрема потребна за рад лабораторија, те бројни други предмети од интереса за истрагу", саопштио је МУП КС.

Акција Сенсеи 2
Акција Сенсеи 2

Додају да је Н.Х. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и стављање у промет дроге.

"Осумњичени се налази у службеним просторијама Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево на криминалистичкој обради и уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу биће предат у даљу надлежност Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево", наводи се у саопштењу.

Акција Сенсеи 3
Акција Сенсеи 3

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Тагови :

марихуана

лабораторија

МУП КС

Сарајево

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