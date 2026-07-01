Ухапшен Бањалучанин, провалио у кућу и пријетио дјевојци

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучанин Н.Б. (29) ухапшен је јуче због сумње да је провалио у приватну кућу и пријетио дјевојци која у њој станује.
У ПУ Бањалука наводе да је Н.Б. осумњичен да је починио кривична дјела оштећење и одузимање туђе ствари и угрожавање сигурности.
”Н.Б. се сумњичи да је синоћ око 21.50 часова оштетио улазна врата породичне куће у Бањалуци. Потом је ушао у унутрашњост и пријетио особи која ту станује”, наводе у полицији.
Након комплетирања и документовања предмета против Н.Б. ће бити достављен извјештај о почињеним кривичним дјелима Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци.
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