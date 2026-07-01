У удесу код Мркоњић Града повријеђене четири особе, једна пребачена на УКЦ

Аутор:АТВ редакција
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Четири особе повријеђене су у саобраћајној незгоди која се догодила јуче, 30. јуна на магистралном путу Карановац - Црна Ријека, у мјесту Дабрац.
Како наводе из ПУ Мркоњић Град, незгода се догодила око 14:30, а њој су учествовала два путничка возила.
"У незгоди су учествовали путнички аутомобил марке „Škoda“ којим је управљало лице М.Ч. из Јајца и путнички аутомобил марке „Golf“ којим је управљало лице А.Р. из Бања Луке.
У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде су задобили возачи М.Ч. и сувозач Л.Ч. из Јајца и возач А.Р. и сувозач М.М. из Рибника којима је прва медицинска помоћ указана у Дому здравља „Доктор Јован Рашковић“ Мркоњић Град, након чега је лице Л.Ч. упућено на лијечење у Универзитетско клинички центар Републике Српске у Бањалуци", наводе из ПУ Мркоњић Град.
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току.
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