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У удесу код Мркоњић Града повријеђене четири особе, једна пребачена на УКЦ

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 08:55

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У удесу код Мркоњић Града повријеђене четири особе, једна пребачена на УКЦ
Фото: ATV

Четири особе повријеђене су у саобраћајној незгоди која се догодила јуче, 30. јуна на магистралном путу Карановац - Црна Ријека, у мјесту Дабрац.

Како наводе из ПУ Мркоњић Град, незгода се догодила око 14:30, а њој су учествовала два путничка возила.

"У незгоди су учествовали путнички аутомобил марке „Škoda“ којим је управљало лице М.Ч. из Јајца и путнички аутомобил марке „Golf“ којим је управљало лице А.Р. из Бања Луке.

У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде су задобили возачи М.Ч. и сувозач Л.Ч. из Јајца и возач А.Р. и сувозач М.М. из Рибника којима је прва медицинска помоћ указана у Дому здравља „Доктор Јован Рашковић“ Мркоњић Град, након чега је лице Л.Ч. упућено на лијечење у Универзитетско клинички центар Републике Српске у Бањалуци", наводе из ПУ Мркоњић Град.

Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току.

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Тагови :

Мркоњић Град

удес

Карановац

Саобраћајна незгода

УКЦ Републике Српске

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