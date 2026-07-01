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Опрезно данас: Велике врућине доносе невријеме, упозорења активна

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 08:32

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Опрезно данас: Велике врућине доносе невријеме, упозорења активна
Фото: Envato/bilanol/lukjonis

За данас су на простору БиХ активна два метеоаларма. Један је активан због врућина, а други због могућег невремена.

За сјеверни дио Републике Српске активан је наранџасти метеоаларм због високих температура које се очекују још данас. Тренутне прогнозе сугеришу да ће максимална данас ићи до 34 степена, док се већ сутра очекује пад за температуре за 10 степени.

У току дана доћи ће до драматичног преокрета. Из Србије ће у БиХ стићи олујни облак који ће донијети непогоде. Због тога је уа тузланску и зеничку регију активно упозорење због могућих непогода.

Странице које прате активно кретање облака предвиђају да би невријеме након појаве у ФБиХ могло захватити и дијелове Републике Српске, односно, Кнежево, Мркоњић Град и Шипово.

"У првом дијелу дана и даље претежно сунчано и вруће. Од средине дана и током поподнева доћи ће до развоја облака који ће донијети повремене локалне пљускове са грмљавином. Пљускови ће понегдје бити израженији уз јак ветар, а могућа је и појава града понегдје. Пљускови ће бити чешћи на западу, југу и југоистоку. Увече и наредне ноћи јача промјена времена прво на сјеверу. Очекују се јачи пљускови са грмљавином, локале непогоде уз обилније падавине у кратком периоду, јак до олујни ветар, а понегдје је могућа појава града", саопштили су из РХМЗ.

Пад температуре

Киша ће донијети пријеко потребно освјежење у четвртак. Прогнозира се пад температуре за десет степени. Максимална би сутра могла да износи 24 степена, али се очекује постепени раст.

Ипак, тренутне прогнозе не предвиђају скори развој новог топлотног таласа који смо имали крајем јуна.

Температура ће постепено расти, али ће се кретати до 30 степени. Значајније врућине имаћемо у уторак када ће температура износити 30 степени, али уз најављене падавине, поново ће доћи до пада.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Временска прогноза

невријеме

метеоаларм

Упозорење

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