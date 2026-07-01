Сви причају о Малдивима, али ова земља постаје нови хит за медени мјесец

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Младенци данас све чешће траже луксузне аранжмане за медени мјесец који су прилагођени њиховим жељама, јединствени и ексклузивни.
Као један од најбрже растућих сегмената туристичког тржишта до 2030. године, раст оваквих путовања покреће све већа потражња за приватношћу, персонализованим искуствима и врхунским комфором.
Скривени ризорти, приватни базени, спа центри свјетске класе и изузетна гастрономска понуда омогућавају паровима да уживају у интимном окружењу, далеко од свакодневних обавеза.
Турска се издваја као једна од водећих дестинација за медени мјесец, комбинујући одличну повезаност са свијетом захваљујући бројним авио-линијама и услугама прилагођеним најзахтевнијим гостима.
Од ритуала за парове у хамаму и шампионских голф терена до ресторана препоручених од стране MICHELIN водича и луксузних приморских уточишта, ова земља нуди незаборавне амбијенте за романтику, наводи ТГА.
Са медитеранском климом током цијеле године, златним плажама и врхунским гостопримством, Анталија је идеална дестинација за луксузни медени мјесец. Од елегантних ризорта са пет звјездица и бутик-хотела до приватних вила са персонализованим услугама, овај град је створен за парове који траже приватност, удобност и романтику.
Дуж прелијепе обале налазе се ексклузивни клубови на плажи, од којих неки нуде ВИП пакете са приватним кабанама и посвећеном услугом, па младенци могу да се опусте у потпуном комфору. Скривене увале, приватна крстарења јахтама, пловидбе у залазак сунца и пажљиво осмишљена искуства на тиркизним водама Турске ривијере стварају незаборавне успомене.
За парове жељне авантуре, ронилачки излети у Кашу и приватне туре кајаком око Кекове доносе додатну дозу узбуђења и прилику за истраживање. Поред својих природних љепота, Анталија успешно спаја луксуз, културу и врхунске велнес садржаје.
Парови могу уживати у приватно вођеним обиласцима импресивних античких локалитета, сликовитим шетњама одабраним дионицама Ликијског пута и играњем голфа на теренима свјетске класе у Белеку. Награђивани спа центри, ритуали за парове у хамаму и персонализовани велнес третмани пружају врхунско опуштање, док се вечери могу проводити уз префињене медитеранске специјалитете и локална вина у елегантним ресторанима уз море.
Од посматрања звијезда до ноћних обилазака освјетљених археолошких локалитета попут Аспендоса, Патара и Сидеа, Анталија пружа софистициран доживљај меденог мјесеца испуњен романтиком, ексклузивношћу и тренуцима који се дуго памте.
На споју Егејског и Средоземног мора, Мугла нуди неке од најпожељнијих дестинација за луксузни медени мјесец у Турској, од Мармариса и Фетије до софистициране обале Бодрума. Бодрум, који се сматра водећим луксузним одмаралиштем у земљи, осваја парове спојем природних љепота, луксуза и изванредног гостопримства.
Ова дестинација поседује импресиван избор међународно признатих ризорта, скривених бутик-хотела и приватних вила, од којих многе имају приватне плаже, бесконачне базене, персонализоване консијерж услуге и награђиване спа центре.
Парови могу додатно уживати у локалним велнес традицијама кроз ритуале у хамаму и спа третмане осмишљене за двоје. Гламурозна обала Бодрума чини боравак још посебнијим. Ексклузивни клубови на плажи нуде префињена искуства уз море са приватним плажама, ВИП услугама и елегантним амбијентом, док луксузни чартери јахти и гулета (традиционалних турских дрвених једрењака) омогућавају младенцима да истраже кристално чисте заливе у потпуној приватности. На броду, искусна посада и врхунска гастрономија претварају свако путовање у незаборавно искуство.
Поред мора, Бодрум употпуњује доживљај посетилаца кроз ужитак у ресторанима препорученим од стране Мишелин водича, престижне винарије, дизајнерске бутике и живописну друштвену сцену, стварајући искуство меденог мјесеца испуњено софистицираношћу, ексклузивношћу и ненаметљивим луксузом.
Поред турских обала, Истанбул, живописна метропола на два континента, такође нуди престижан медени мјесец кроз јединствен спој импресивних пејзажа, историјских знаменитости и раскошног смјештаја. Од обновљених османских палата претворених у луксузне хотеле до светски познатих хотелских брендова, град младенцима пружа импресиван избор смјештаја врхунске класе.
Парови могу запловити Босфором између два континента на приватном крстарењу, уживати у коктелима при заласку сунца на панорамским кровним терасама, препустити се традиционалним османским ритуалима у хамаму и уживати у врхунским гастрономским искуствима у ресторанима са Mишелин звездицама.
Приватне туре са водичем кроз најпознатије градске знаменитости, попут Аја Софије, као и ексклузивни летови хеликоптером изнад Босфора додатно обогаћују искуство. Приватни обиласци музеја и галерија, као и пажљиво одабрани културни догађаји – од наступа светски познатих умјетника до приватних изложби – употпуњују боравак богатим културним садржајима.
Посебно мјесто у доживљају меденог мјесеца у Истанбулу заузимају и персонализована шопинг искуства, од луксузних бутика у Нишанташију до чувених трговачких зона попут Багдат авеније и историјског Великог базара, гдје мајстори занатлије израђују уникатне предмете који спајају традицију и савремену елеганцију.
Мало је дестинација у свијету које могу парирати романтици и ексклузивности Кападокије, што је чини једним од најпосебнијих мјеста за раскошни медени мјесец у Турској.
Позната по својим нестварним пејзажима, ова регија пружа паровима јединствен бег од свакодневице, гдје балони на врућ ваздух у зору лебде изнад вековима старих долина, док хотели у пећинама врхунске категорије спајају савремену удобност са богатим насљеђем.
Од јахања коња међу вилинским димњацима и посебно организованих обилазака древних подземних градова до ексклузивних доживљаја заласка сунца са погледом на препознатљиве пејзаже региона, сваки тренутак у Кападокији оставља утисак посебности и интимности.
Врхунско гостопримство додатно оплемењује боравак. Парови могу уживати у луксузним спа ритуалима и велнес третманима за двоје, дегустирати изванредну анадолску кухињу у ресторанима препорученим од стране Mишелин водича уз реномирана локална вина и учествовати у приватним дегустацијама у чувеним виноградима овог краја.
Било да вечерају под звијездама, одседају у скривеном хотелу у пећини или откривају културна блага Кападокије кроз пажљиво осмишљена искуства, младенци ће доживјети путовање које одликују интимност, аутентичност и суптилан луксуз, преноси Б92
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
11 ч0
Друштво
13 ч1
Најновије
10
15
10
08
09
58
09
52
09
47
Тренутно на програму