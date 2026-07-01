Амерички војници у Венецуели: Стигло 900, очекује се још 800!

Аутор:АТВ редакција
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У Венецуели је након земљотреса распоређено више од 900 припадника америчке војске, како би подржали операције помоћи након разорних земљотреса који су погодили ову земљу, изјавио је командант Јужне команде војске САД генерал Франсис Донован.
Донован је за Ројтерс рекао да се додатних око 800 америчких војника налази у Порторику и Курасау.
Према његовим ријечима, америчке снаге су у Венецуели учествовале у операцијама потраге и спасавања, помогле су у покретању аеродрома и мобилисале ваздушне и поморске ресурсе како би омогућиле долазак хуманитарне помоћи.
У земљотресима магнитуде 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале који су прошле седмице погодили Венецуелу погинуло је више од 1.900 људи, док је број повријеђених достигао 10.571, преноси Срна.
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