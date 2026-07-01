Logo

Амерички војници у Венецуели: Стигло 900, очекује се још 800!

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 08:16

Коментари:

0
Амерички војници у Венецуели: Стигло 900, очекује се још 800!
Фото: Tanjug / AP / Matias Delacroix

У Венецуели је након земљотреса распоређено више од 900 припадника америчке војске, како би подржали операције помоћи након разорних земљотреса који су погодили ову земљу, изјавио је командант Јужне команде војске САД генерал Франсис Донован.

Донован је за Ројтерс рекао да се додатних око 800 америчких војника налази у Порторику и Курасау.

Према његовим ријечима, америчке снаге су у Венецуели учествовале у операцијама потраге и спасавања, помогле су у покретању аеродрома и мобилисале ваздушне и поморске ресурсе како би омогућиле долазак хуманитарне помоћи.

У земљотресима магнитуде 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале који су прошле седмице погодили Венецуелу погинуло је више од 1.900 људи, док је број повријеђених достигао 10.571, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Венецуела

америчка војска

земљотрес у Венецуели

Земљотрес

Коментари (0)

Прочитајте више

Венецуела земљотрес 30. јун 2026.

Свијет

Број жртава земљотреса у Венецуели не престаје да расте

13 ч

0
порушене зграде у Венецуели 2026.

Свијет

Скоро 59.000 зграда уништено или оштећено у Венецуели

20 ч

0
Венецуела земљотрес 30. јун 2026.

Свијет

Венецуела: Међу срушеним зградама и хотел са лицима депортованим из Америке

23 ч

0
Венецуела земљотрес

Свијет

Мајка и њен 18 дана стар син извучени из рушевина: "То ме је мотивисало да останем будна"

1 д

0

Више из рубрике

Венс: Ставови Ватикана су забрињавајући

Свијет

Венс: Ставови Ватикана су забрињавајући

2 ч

0
Бизарна оптужба из Париза: За топлотни талас који је усмртио 1300 људи криви амерички клима уређаји?

Свијет

Бизарна оптужба из Париза: За топлотни талас који је усмртио 1300 људи криви амерички клима уређаји?

2 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Мајка британске инфлуенсерке којој пријети смртна казна: Не дозволите да је убију

3 ч

0
Нетанјаху: "400 година османске владавине је завршено, било би мудро да се Ердоган смири"

Свијет

Нетанјаху: "400 година османске владавине је завршено, било би мудро да се Ердоган смири"

3 ч

1

  • Најновије

10

18

Срушен рекорд температуре океана: Научници забринути

10

15

Саобраћајна несрећа код Семизовца: У судару три возила повријеђене четири особе

10

08

Иновација у Бањалуци: Узгој трешања у саксији

09

58

У Португалу пронађен један од најотровнијих паука на свијету: Може изазвати некрозу

09

52

Врућина не пита: Умјесто лепезе вентилатор

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима