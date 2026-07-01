Нетанјаху: "400 година османске владавине је завршено, било би мудро да се Ердоган смири"

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Израела Бењамин Нетанјаху изјавио је да би турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган требало да се „смири“ када је ријеч о његовој реторици према Израелу.
На питање током интервјуа за Канал 14 да ли га забрињава недавна реторика из Турске, Нетанјаху је одговорио потврдно.
„Оно што се догађа у Турској резултат је пада моћи Ирана. Иран је екстремна шиитска осовина, док Турска представља осовину Муслиманске браће – подједнако екстремног покрета. Ствари које Ердоган говори о жељи да уништи Израел и да поново влада Јерусалимом – мислим да је заборавио да је 400 година османске владавине завршено. Данас овдје постоји јака држава која се зове Израел. Постоји израелска војска. Постоји народ Израела. И постоји Влада Израела. И било би мудро да се смири“, рекао је Нетанјаху.
Поручио је како никоме неће дозволити да угрози постојање Израела.
„Нећемо дозволити никоме да угрози наше постојање. Нећемо дозволити никоме да угрози нашу безбједност. И мислим да смо показали шта можемо“, поручио је.
Новинар је такође питао Нетанјахуа о израелској забринутости због Египта, очигледно мислећи на извјештаје израелских медија током протекле године о растућој забринутости у Тел Авиву због ширења војног присуства на Синајском полуострву, за које се каже да крши клаузуле о демилитаризацији њиховог мировног споразума с Каиром из 1979. године.
„Разговарао сам с Египћанима и рекао сам им шта очекујем да се уради. Дио тога се већ спроводи. То су ствари које једноставно укључују одржавање споразума између нас. Мислим да морамо заштитити своје границе, али морамо схватити: како једна сила опада, друга сила се уздиже. Тако ствари увијек функционишу. А сила која мора наставити да се уздиже, и то брже, јесте Држава Израел“, навео је Нетанјаху, преноси Кликс.
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