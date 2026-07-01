Српски студенти направили нову беспилотну летјелицу: Свитацц полетио!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Студентско удружење Беоавиа успјешно је извело први пробни лет беспилотне летјелице Свитацц, намијењене такмичењу Air Cargo Challenge 2026.
Студентски тим Беоавиа са Машинског факултета Универзитета у Београду успјешно је реализовао први лет беспилотне летјелице Свитацц (Svitacc), чиме је "потврђена исправност конструкције и спремност летјелице за учешће на међународном такмичењу Ер карго челенџ 2026" где тим представља Србију у Штутгарту.
Први пробни лет обављен је 26. јуна на аеродрому Војка, у касним поподневним часовима, пред залазак сунца, када су током врелих љетњих дана услови за летење повољнији него у периоду највиших дневних температура.
Свијет
Нова мистериозна летјелица снимљена у ваздуху: Будућност Кине!
Свитацц (Svitacc) је развијан током претходних мјесеци као резултат заједничког рада чланова различитих сектора Беоавие. Како наводе из тима, сваки дио летјелице развијен је и израђен у оквиру удружења, као резултат знања, сарадње и посвећености студената различитих факултета Универзитета у Београду.
Летјелица је израђена од карбонских влакана, има високо постављена крила и Т-реп, а намијењена је транспорту терета у виду лименки запремине 0,33 литра, у складу са правилима такмичења Изазов ваздушног транспорта терета (Air Cargo Challenge) 2026.
Регион
Апокалиптични снимци из Хрватске: Летјели кровови, падала стабла
Покрећу је два мотора, а опремљена је посебно развијеном штампаном плочицом (PCB) за контролу потрошње струје. Распон крила износи 2,5 метра, док је максимална носивост летјелице шест килограма, наводи Беоавиа.
Координатор пројекта Свитацц је Марко Рабреновић, који је, заједно са члановима тима, предводио развој летјелице од почетне идеје и пројектовања до успјешно реализованог првог лета.
Поводом првог успјешног лета, чланови тима Беоавиа огласили су се и на друштвеним мрежама, истичући да иза тог тренутка стоје мјесеци рада на пројектовању, изради, тестирању и рјешавању бројних изазова.
"Свитацц је полетио! Тренутак који смо дуго чекали и за који смо вриједно радили. Иза овог лета стоје мјесеци труда, безброј сати проведених у пројектовању, изради, тестирању и рјешавању сваког изазова који се нашао пред нама. Сваки детаљ, свака измјена и сваки сат рада били су вриједни оног тренутка када смо га видјели у ваздуху", поручила је Беоавиа у објави на Инстаграму.
У истој објави навели су да први лет за њих представља резултат посвећености, знања и заједничког рада, уз очекивање да ће Свитацц представљати тим на такмичењу Изазов ваздушног транспорта терета 2026.
Назив беспилотне летјелице Свитацц представља оригиналну инжењерску игру ријечима која директно повезује инспирацију из природе са такмичарским духом тима. Док сама ријеч асоцира на свица, инсекта који симболизује аутономно генерисање енергије и свјетлости, несвакидашње дуплирање посљедњег слова креира акроним ACC, који директно алудира на престижно међународно такмичење Изазов ваздушног транспорта терета, за које је ова теретна летјелица намјенски пројектована и израђена.
Беоавиа је непрофитно студентско удружење, основано 2017. године, посвећено развоју беспилотних летјелица и ракета. Удружење окупља студенте различитих факултета Универзитета у Београду, који раде на истраживању, пројектовању и производњи беспилотних летјелица и ракета, а кроз учешће на међународним такмичењима примјењују теоријска знања у пракси и развијају иновативна инжењерска рјешења.
(Аеро.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 год0
Наука и технологија
1 год0
Свијет
1 год0
Свијет
1 год0
Наука и технологија
2 ч0
Наука и технологија
15 ч0
Наука и технологија
22 ч0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
10
15
10
08
09
58
09
52
09
47
Тренутно на програму