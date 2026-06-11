Апокалиптични снимци из Хрватске: Летјели кровови, падала стабла

Аутор:АТВ
Коментари:0
Снажно олујно невријеме које је ноћас, нешто прије два сата послије поноћи, захватило подручје Нове Градишке изазвало је значајну материјалну штету на више локација у граду, пише "СБ онлајн".
Јак вјетар ломио је гране, обарао дрвеће и оштетио бројне објекте, остављајући за собом посљедице које ће тек у потпуности бити утврђене.
Међу најтеже погођеним локацијама нашао се круг Опште болнице у Новој Градишци, гдје је снажан налет вјетра однио кров са објекта мртвачнице.
Надлежне службе су током ноћи и јутра интервенисале на више локација како би уклониле оборена стабла и обезбиједиле путеве и јавне површине.
Тачан обим штете још се процјењује, а осим болничког комплекса оштећења су забиљежена и на другим објектима и површинама на подручју града.
Више информација о посљедицама невремена очекује се након завршетка увиђаја и процјене надлежних служби, закључује "СБ онлајн".
Снажно грмљавинско невријеме праћено градом, јаким вјетром и обилном кишом у сриједу увече поново је погодило сјевер Хрватске, при чему је највише страдало западно Међимурје, док је град забиљежен и у дијеловима Вараждинске жупаније, наводи "Јутарњи лист".
Према писању локалних медија, снажно невријеме захватило је нешто послије 22 часа винородно подручје Горњег Међимурја, а највише су погођена мјеста попут Железне Горе, Светог Урбана, Робадја те Светог Мартина на Мури и околине.
Мјештани погођених подручја јављали су о снажном удару града који је у кратком времену забијелио дворишта и путеве.
Невријеме је око 22.30 стигло и у Вараждинску жупанију и трајало готово до поноћи. Командант Јавне ватрогасне јединице Вараждин, Марио Рогина, рекао је да је у рубним дијеловима жупаније, посебно у околини Цестице, пао град и да су ватрогасци интервенисали на терену због посљедица невремена.
"Дувао је јак вјетар, па смо на двије локације интервенисали због оборених стабала", истакао је Рогина.
Како је рекао Јосип Салатко, предсједник Удружења ракетара противградне одбране Хрватске, на подручју Крапинско-загорске жупаније било је вјетра и кише, али није било града.
"Ми смо јуче са генераторима радили од 20 до 23 часа и пратили ситуацију. Талас је ишао из Словеније, па је захватио вараждинско подручје и посебно Међимурје, гдје је било и града. Загорје је добро прошло", додао је Салатко.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
5 ч0
Најновије
12
49
12
45
12
44
12
36
12
34
Тренутно на програму