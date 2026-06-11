Три старије жене преварио за 120.000 евра: Ухапшен преварант у Загребу

Аутор:АТВ
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Загребачка полиција разоткрила је превару у којој је 44-годишњак, који је прије само шест мјесеци пуштен из затвора, уз помоћ засад непознате помагачице оштетио три старије жене за око 120 хиљада евра, након лажних позива у име банке у којима су их увјерили да имају неважеће новчанице.
Криминалистичким истраживањем полиција је утврдила да су од марта до јуна 2026. починили четири казнена дјела преваре, од којих је једно остало у покушају. На мети су биле жене у доби од 79, 80, 82 и 90 година на подручју Загреба.
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Непозната жена телефоном је контактирала жртве, представљајући се као запосленица банке и тврдила да посједују неважеће валуте које треба замијенити.
Након што би стекла њихово повјерење, о томе би обавијестила осумњиченог, који би долазио у домове жртава, представљао се као заштитар банке и преузимао новац, преноси Хина.
Три су жене повјеровале у превару, док је 79-годишњакиња у једном случају посумњала и након савјета сестричне одбила предати новац.
Највећа појединачни плијен износио је 109 хиљада евра, а у посљедњем случају, 9. јуна, осумњичени је узео 10 хиљада америчких долара, али полиција га је убрзо ухапсила те код њега пронашла цијели износ.
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Након криминалистичког истраживања полиција је 44-годишњака пријавила Општинском казненом државном одвјетништву у Загребу и предала га притворском надзорнику, а ријеч је о особи коју је полиција и раније више пута казнено пријављивала.
Полиција упозорава грађане, нарочито старије, да буду опрезни код позива непознатих особа које се представљају као службене особе или радници банака те траже новац или податке о финанцијама. Савјетују да се такви позиви одмах прекину.
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