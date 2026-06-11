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Трагична несрећа на магистрали - погинуо мотоциклиста

Аутор:

Стеван Лулић
11.06.2026 09:37

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Трагична несрећа на магистрали - погинуо мотоциклиста
Фото: АТВ

Мотоциклиста из Теслића С.С. погинуо је у сриједу навече у тешкој саобраћајној несрећи на магистралном путу на подручју поменутог града.

Несрећа се догодила око 19 сати, а у њој је учествовао страдали С.С. управљајући мотоциклом сузуки.

"У овој саобраћајној незгоди лице иницијала С.С. је од задобијених повреда смртно страдало на лицу мјеста", саопштено је из Полицијске управе Добој.

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Увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске станице Теслић, а истим је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Теслић

Полиција

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