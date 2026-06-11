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Дјечаци пушку пронашли у кући: Полиција објавила детаље драме у Пријаковцима

Аутор:

Огњен Матавуљ
11.06.2026 10:33

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полиција
Фото: АТВ

Дјечаци који су порвријеђени у игри са оружјем у Пријаковцима код Бањалуке, пушку су пронашли у породичној кући једног од дјечака, због чега је извршен претрес куће његовог оца Б.А. и пушка је привремено одузета.

У ПУ Бањалука наводе да је цијели случај квалификован као кривично дјело изазивање опште опасности и недозвољена производња и промет оружјем.

”Под надзором Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци полицијски службеници предузимају мјере и радње на документовању тих кривичних дјела”, наводе у полицији.

Појашњавају да им је јуче око 16.30 часова пријављено да се у Пријаковцима код Бањалуке догодио инцидент у којем су два дјечака, старости 12 и 13 година задобила тјелесне повреде.

Пушку пронашли у кући

Према незваничним информацијама дјечаци су, у страху од посљедица, прво навели да је ”неко пуцао на њих”, да би касније признали да су то измислили. Испоставило се да је током игре један од њих нехотично испалио један хитац, а фрагменти сачме су погодили друга два дјечака.

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”Након извршеног увиђаја и предузетих оперативних мјера и радњи полицијски службеници су утврдили да је малољетно лице из Бањалуке у породичној кући пронашло пушку ручне израде, након чега је испалило хитац, којом приликом су друга два малољетна лица задобила тјелесне повреде. Повријеђена малољетна лица су медицински збринута на Универзитетско – клиничком центру Републике Српске”, саопштила је ПУ Бањалука.

Претресена кућа од оца

По наредби Основног суда у Бањалуци извршен је претрес куће у којој су дјечаци пронашли пушку, а коју користи отац једног од њих Б.О. из Бањалуке.

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”ПУ Бањалука апелује на грађане да не дозволе да нелегално оружје у њиховим домовима постане узрок трагедија, те подсјећа да је посједовање и држање нелегалног оружја законски кажњиво. Такође, напомињемо да су власници легалног оружја дужни да са оружјем и муницијом поступају са нарочитом пажњом, те исто чувају на законом прописан начин, тако да буде потпуно недоступно неовлаштеним лицима, а посебно дјеци”, наводи се у саопштењу ПУ Бањалука.

Нелегално оружје се може пријавити анонимно

Наглашавају да свако сазнања о нелегалном оружју или његовој употреби грађани треба да пријаве најближој полицијској станици или позивом на бесплатан број '”122”, који може бити и анониман.

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Тагови :

Пријаковци

Пуцњава

Бањалука

Дјеца

УКЦ Републике Српске

Оружје

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