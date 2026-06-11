Мотоциклиста се закуцао у потпорни зид: Језива несрећа код Ужица

Аутор:АТВ
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На магистралном путу Ужице - Златибор, на дионици кроз Сурдук, јутрос је дошло до теже саобраћајне незгоде у којој је учествовао мотоциклиста.
До незгоде је дошло из још неутврђених разлога, а на мјесту незгоде је полиција и тачне околности под којима је дошло до удеса знаће се након увиђаја.
Према ријечима очевидаца, возач мотора је изгубио контролу и ударио у потпорни зид.
Још увијек нема информација о здравственом стању повријеђеног возача, преноси Информер.
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