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Мотоциклиста се закуцао у потпорни зид: Језива несрећа код Ужица

Аутор:

АТВ
11.06.2026 10:22

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

На магистралном путу Ужице - Златибор, на дионици кроз Сурдук, јутрос је дошло до теже саобраћајне незгоде у којој је учествовао мотоциклиста.

До незгоде је дошло из још неутврђених разлога, а на мјесту незгоде је полиција и тачне околности под којима је дошло до удеса знаће се након увиђаја.

Према ријечима очевидаца, возач мотора је изгубио контролу и ударио у потпорни зид.

Још увијек нема информација о здравственом стању повријеђеног возача, преноси Информер.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Ужице

Саобраћајна незгода

повријеђен мотоциклиста

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