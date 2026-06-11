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Штедња сигуран корак ка финансијској стабилности уз понуду Наше банке

Аутор:

АТВ
11.06.2026 10:21

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Наша банка а.д. Бањалука нуди доступне стимулативне каматне стопе за клијенте.
Фото: PR

У савременом финансијском окружењу, доношење одговорних одлука о управљању личним финансијама постаје све важније, а штедња остаје један од најсигурнијих начина очувања и увећања вриједности новца.

Штедња представља један од најпоузданијих начина планирања будућности, било да је ријеч о планирању већих животних улагања или обезбјеђивању додатне сигурности и управо зато, Наша банка а.д. Бања Лука континуирано унапређује своју понуду како би клијентима омогућила стабилан раст њихових средстава уз сигурност и повјерење које банка пружа.

У оквиру актуелне понуде ненамјенски орочених депозита, клијентима су доступне стимулативне каматне стопе у зависности од периода орочења за који се одлуче прилагођених њиховим индивидуалним потребама. Каматна стопа на орочење од 13 мјесеци износи 3,11%, на период од 24 мјесеца 3,31%, док за орочење на 36 мјесеци каматна стопа износи 3,51%, а сви депозити осигурани су код Агенције за осигурање депозита у складу са Законом о осигурању депозита БиХ

"Посвећени смо томе да клијентима понудимо поуздана и дугорочно одржива финансијска рјешења и кроз конкурентне услове штедње желимо додатно подстаћи одговорно управљање финансијама и омогућити им да своју будућност планирају са више сигурности и повјерења. Штедња није само улагање новца, већ улагање у стабилност и мирнију будућност", поручују из Наше банке.

Више информација о актуелној понуди доступно је у пословницама Наше банке, као и на званичној wеб страници www.nasa-banka.com.

Доступне стимулативне каматне стопе
Доступне стимулативне каматне стопе

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Тагови :

Наша банка а.д. Бањалука

штедња

финансије

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