Logo

Глово за пет година у БиХ није зарадио ни 1 КМ

Аутор:

АТВ
10.06.2026 18:18

Коментари:

0
Достављач хране, Глово
Фото: Biekir Litovchenko/Pexels

Вијест да ће Глово угасити пословање у Босни и Херцеговини до 10. августа ове године изазвала је велико интересовање јавности, посебно имајући у виду да је ријеч о једној од најпознатијих платформи за доставу хране и других производа.

Из компаније су саопштили да се повлаче како би додатно фокусирали своје присуство на тржиштима с већим потенцијалом раста те усмјерили инвестиције на кључне земље у којима послују.

Али, финансијски извјештаји показују да је пословање Глова у БиХ годинама било оптерећено значајним губицима, упркос снажном расту прихода, пише БизнисИнфо.ба.

Приходи расли из године у годину

Од доласка на бх. тржиште Глово је биљежио континуирани раст прихода. Према доступним подацима, компанија је остварила:

  • 2021. године приходе од 1,15 милиона КМ
  • 2022. године приходе од 3,95 милиона КМ
  • 2023. године приходе од 6,12 милиона КМ
  • 2024. године приходе од 7,76 милиона КМ
  • 2025. године приходе од 10,92 милиона КМ

То значи да су приходи за само четири године повећани готово десет пута.

Профит никада није стигао

Међутим, раст прихода није био довољан да компанија постане профитабилна. Напротив, Глово је сваке године пословао с губитком:

  • 2021. године губитак је износио 1,97 милиона КМ
  • 2022. године 4,25 милиона КМ
  • 2023. године 2,96 милиона КМ
  • 2024. године 2,61 милион КМ
  • 2025. године 3,15 милиона КМ

Укупно гледано, компанија је у посљедњих пет година акумулирала губитке од око 15 милиона КМ. Посебно је занимљиво да је управо прошле године остварен највећи приход од оснивања компаније у БиХ, али је истовремено забиљежен и раст губитка у односу на годину раније.

То сугерише да повећање обима пословања није било довољно да модел постане одрживо профитабилан.

Ебола

Свијет

Америка тражи од Европе да ограничи путовања због еболе

Осим Глова БиХ, групација контролише и бањалучку компанију Донеси д.о.о., која је лани остварила око милион КМ прихода. Али, ни ова фирма није успјела преокренути пословање у профитабилне воде те већ годинама послује с губицима који се мјере стотинама хиљада марака годишње.

Занимљив податак о запосленима

Финансијски извјештаји отварају и питање начина на који је компанија организовала пословање у Босни и Херцеговини. Наиме, према доступним подацима, Глово је током 2024. године имао само једног запосленог радника. Током прошле године број запослених повећан је на 22.

Јелисавета Орашанин

Сцена

"Затекао сам их, као да су сами" Ево гдје су виђени Јелисавета и Павле: Размјењивали блискост

Ипак, ријеч је о бројци која је знатно мања од броја достављача који су свакодневно били присутни на улицама градова широм Босне и Херцеговине. То указује да се значајан дио оперативних послова одвијао кроз партнерске компаније и посредничке фирме које су ангажовале достављаче.

Тема о којој се годинама расправља

Питање статуса достављача и начина њиховог ангажовања годинама је изазивало расправе како у Босни и Херцеговини тако и широм Европе.

Поједини медији раније су објављивали текстове о моделу рада курира ангажованих преко посредничких фирми, док су европске институције и националне владе посљедњих година интензивно радиле на прецизнијем регулисању рада дигиталних платформи.

Врата

Занимљивости

Даље нећеш моћи — чистачица случајно забарикадирала улаз у продавницу

Глово је раније одбацивао наводе о евентуалним неправилностима у Босни и Херцеговини, истичући да уредно извршава све своје обавезе према партнерским компанијама које ангажују достављаче те да послује у складу са важећим прописима.

Одлазак након вишегодишњег присуства

Компанија је саопштила да ће пословање у Босни и Херцеговини бити угашено до 10. августа 2026. године. Из Глова наводе да ће испунити све финансијске и законске обавезе према запосленима и партнерима те пружити подршку радницима током транзицијског периода.

Без обзира на званично образложење о фокусирању на друга тржишта, финансијски резултати показују да Глово у Босни и Херцеговини никада није успио претворити раст прихода у профитабилно пословање, што је вјероватно представљало један од кључних изазова за наставак пословања на домаћем тржишту.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Глово напушта БиХ

профит

Коментари (0)

Прочитајте више

Глово кажњен са 106 милиона евра!

Економија

Глово кажњен са 106 милиона евра!

1 год

0
Достављач хране, Глово

БиХ

Глово напушта тржиште БиХ!

9 ч

0
Глово напушта тржиште у комшилуку: Ово је разлог

Економија

Глово напушта тржиште у комшилуку: Ово је разлог

2 год

0
У "Глово" ранцу превозио марихуану

Хроника

У "Глово" ранцу превозио марихуану

2 год

0

Више из рубрике

У овим градовима је најскупљи квадрат некретнина

Економија

У овим градовима је најскупљи квадрат некретнина

7 ч

0
У првом плану Јелена Триван гостовање

Економија

Триван: Вјештачка интелигенција је нужност, неминовност и будућност

23 ч

2
Како свијет није остао без нафте? Прогноза за јул и август је суморна

Економија

Како свијет није остао без нафте? Прогноза за јул и август је суморна

1 д

0
Хидроелектрана на Дрини, Хидрелектрана Вишеград

Економија

ХЕ на Дрини: Раст производње у односу на претходне двије године

1 д

0

  • Најновије

20

30

Драма код Бањалуке: Рањен дјечак!

20

14

Путин оптужио Запад: "Противници Русије изводе терористичке нападе на дјецу"

20

09

Србија сазнала ривале на Свјетском првенству!

20

06

Медицинска сестра тврдила да је вакцинисала Тонија Цетинског: „Сама сам себи уништила живот“

19

47

Напетост пред отварање СП-а: Војска на улицама, активиран је план Кукулкан

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима