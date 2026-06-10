Глово за пет година у БиХ није зарадио ни 1 КМ

Аутор:АТВ
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Вијест да ће Глово угасити пословање у Босни и Херцеговини до 10. августа ове године изазвала је велико интересовање јавности, посебно имајући у виду да је ријеч о једној од најпознатијих платформи за доставу хране и других производа.
Из компаније су саопштили да се повлаче како би додатно фокусирали своје присуство на тржиштима с већим потенцијалом раста те усмјерили инвестиције на кључне земље у којима послују.
Али, финансијски извјештаји показују да је пословање Глова у БиХ годинама било оптерећено значајним губицима, упркос снажном расту прихода, пише БизнисИнфо.ба.
Од доласка на бх. тржиште Глово је биљежио континуирани раст прихода. Према доступним подацима, компанија је остварила:
То значи да су приходи за само четири године повећани готово десет пута.
Међутим, раст прихода није био довољан да компанија постане профитабилна. Напротив, Глово је сваке године пословао с губитком:
Укупно гледано, компанија је у посљедњих пет година акумулирала губитке од око 15 милиона КМ. Посебно је занимљиво да је управо прошле године остварен највећи приход од оснивања компаније у БиХ, али је истовремено забиљежен и раст губитка у односу на годину раније.
То сугерише да повећање обима пословања није било довољно да модел постане одрживо профитабилан.
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Осим Глова БиХ, групација контролише и бањалучку компанију Донеси д.о.о., која је лани остварила око милион КМ прихода. Али, ни ова фирма није успјела преокренути пословање у профитабилне воде те већ годинама послује с губицима који се мјере стотинама хиљада марака годишње.
Финансијски извјештаји отварају и питање начина на који је компанија организовала пословање у Босни и Херцеговини. Наиме, према доступним подацима, Глово је током 2024. године имао само једног запосленог радника. Током прошле године број запослених повећан је на 22.
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Ипак, ријеч је о бројци која је знатно мања од броја достављача који су свакодневно били присутни на улицама градова широм Босне и Херцеговине. То указује да се значајан дио оперативних послова одвијао кроз партнерске компаније и посредничке фирме које су ангажовале достављаче.
Питање статуса достављача и начина њиховог ангажовања годинама је изазивало расправе како у Босни и Херцеговини тако и широм Европе.
Поједини медији раније су објављивали текстове о моделу рада курира ангажованих преко посредничких фирми, док су европске институције и националне владе посљедњих година интензивно радиле на прецизнијем регулисању рада дигиталних платформи.
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Глово је раније одбацивао наводе о евентуалним неправилностима у Босни и Херцеговини, истичући да уредно извршава све своје обавезе према партнерским компанијама које ангажују достављаче те да послује у складу са важећим прописима.
Компанија је саопштила да ће пословање у Босни и Херцеговини бити угашено до 10. августа 2026. године. Из Глова наводе да ће испунити све финансијске и законске обавезе према запосленима и партнерима те пружити подршку радницима током транзицијског периода.
Без обзира на званично образложење о фокусирању на друга тржишта, финансијски резултати показују да Глово у Босни и Херцеговини никада није успио претворити раст прихода у профитабилно пословање, што је вјероватно представљало један од кључних изазова за наставак пословања на домаћем тржишту.
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