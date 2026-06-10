Глово напушта тржиште БиХ!

Извор:
АТВ
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Глово потврђује да ће пословање у Босни и Херцеговини бити угашено до 10. аугуста 2026. године, наводи се у саопштењу маркетиншке агенције Прес Виа Медиа.
У саопштењу се наводи да ова одлука има за циљ додатно фокусирање присуства компаније Глово на тржиштима како би се напори и инвестиције усмјерили према кључним тржиштима с високим потенцијалом раста.
"Тиме ће Глово моћи боље служити милионима корисника широм свијета који се свакодневно ослањају на његову апликацију. Искрено захваљујемо свим нашим запосленицима на њиховом изузетном доприносу и преданом раду током година те смо посвећени томе да запосленицима на које ће ова одлука утицати пружимо подршку кроз овај транзицијски период уз највећу могућу пажњу и поштовање", наводи се у саопштењу.
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Додали су да такође желе истаћи важност локалног екосистема у Босни и Херцеговини.
"Надаље, желимо пружити апсолутно увјерење свим укљученим странама да ћемо испунити све своје финансијске и законске обавезе", наводи се у саопштењу.
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