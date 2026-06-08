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Цвијановић: У БиХ нема ни закона, ни демократије, ни владавине права, ни слободе говора

Аутор:

АТВ
08.06.2026 20:32

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потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић упутила је пуну подршку новинару Радио-телевизије Републике Српске Јасенку Тодоровићу, који је саслушан у Агенцији за истраге и заштиту БиХ, истичући да у БиХ нема ни закона, ни демократије, ни владавине права, ни слободе говора, а нити јавног пропитивања и дебатовања.

"Крајње је вријеме да се, умјесто прогона слободног изражавања, у БиХ коначно преиспитају и отклоне посљедице штетног колонијалног, недемократског и неправног туторства које гуше суверенитет и демократске процесе", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

Јасенко Тодоровић

Република Српска

Новинар РТРС Јасенко Тодоровић саслушан по наредби Тужилаштва БиХ

Подсјећамо, новинар Јасенко Тодоровић саслушан је данас у канцеларији Сипе у Бањалуци, након што је пријављен јер је у емисији "Други угао", која је емитована прије више од годину дана, како је наведено, "негиран геноцид у Сребреници".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Јасенко Тодоровић

RTRS

РТРС

СИПА

Тужилаштво БиХ

саслушање

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