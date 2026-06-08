Цвијановић: У БиХ нема ни закона, ни демократије, ни владавине права, ни слободе говора

Аутор:АТВ
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић упутила је пуну подршку новинару Радио-телевизије Републике Српске Јасенку Тодоровићу, који је саслушан у Агенцији за истраге и заштиту БиХ, истичући да у БиХ нема ни закона, ни демократије, ни владавине права, ни слободе говора, а нити јавног пропитивања и дебатовања.
Пуна подршка новинару Радио - телевизије Републике Српске Јасенку Тодоровићу.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) June 8, 2026
У БиХ нема ни закона, ни демократије, ни владавине права, ни слободе говора, а нити јавног пропитивања и дебатовања.
Kрајње је вријеме да се, умјесто прогона слободног изражавања, у БиХ коначно… pic.twitter.com/m51TYp1qOb
"Крајње је вријеме да се, умјесто прогона слободног изражавања, у БиХ коначно преиспитају и отклоне посљедице штетног колонијалног, недемократског и неправног туторства које гуше суверенитет и демократске процесе", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Република Српска
Новинар РТРС Јасенко Тодоровић саслушан по наредби Тужилаштва БиХ
Подсјећамо, новинар Јасенко Тодоровић саслушан је данас у канцеларији Сипе у Бањалуци, након што је пријављен јер је у емисији "Други угао", која је емитована прије више од годину дана, како је наведено, "негиран геноцид у Сребреници".
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