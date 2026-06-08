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Уставни суд дао оцјене аката ОХР-а

Аутор:

АТВ
08.06.2026 13:43

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Уставни суд Републике Српске
Фото: АТВ

Уставни суд Републике Српске усвојио је данас документ у којем је је дао своју оцјену аката које је у претходном периоду донијела Канцеларија високог представника (ОХР) у БиХ, те аката других институција који имају реперкусије на уставноправни оквир Републике Српске и БиХ.

Из овог суда је саопштено да ће о донесеном обавјештењу и његовом садржају у складу са Уставом, бити упознати највиши уставни органи Републике Српске, а документ ће бити објављен у "Службеном гласнику Републике Српске".

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Уставни суд Републике Српске подсјећа да је у претходним обавјештењима већ указивао на неке појаве у пракси Уставног суда БиХ које су значајне за функционисање правног поретка Републике Српске и БиХ, као и за остваривање уставности и законитости.

У саопштењу се наводи и да је Уставни суд Републике Српске данас расправљао и одлучивао о појединим административним питањима која су од значаја за његово редовно функционисање.

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Тагови :

Уставни суд Републике Српске

ОХР

високи представник

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