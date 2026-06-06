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"Врхунац лицемјерја је када ЕУ каже да БиХ са ОХР-ом не може у ЕУ, а истовремено тражи останак ОХР-а"

Аутор:

АТВ
06.06.2026 08:12

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2
Радован Ковачевић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Европска унија, која је још прије 15 година саопштила да према и у ЕУ није могуће ићи са високим представником, грчевито се бори за останак високог представника у БиХ, изјавио је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.

"И то са свим овлашћењима која су у потпуној супротности са владавином права ЕУ. То се зове врхунац лицемјерја", објавио је Ковачевић на "Иксу".

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Тагови :

Радован Ковачевић

затварање ОХР-а

ОХР

Европска унија

Коментари (2)
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