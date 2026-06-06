"Врхунац лицемјерја је када ЕУ каже да БиХ са ОХР-ом не може у ЕУ, а истовремено тражи останак ОХР-а"

Аутор:АТВ
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Европска унија, која је још прије 15 година саопштила да према и у ЕУ није могуће ићи са високим представником, грчевито се бори за останак високог представника у БиХ, изјавио је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
"И то са свим овлашћењима која су у потпуној супротности са владавином права ЕУ. То се зове врхунац лицемјерја", објавио је Ковачевић на "Иксу".
Европска унија, која је још прије 15 година саопштила да према и у ЕУ није могуће ићи са високим представником, се грчевито бори за останак високог представника у БиХ. И то са свим овлашћењима која су у потпуној супротности са владавином права ЕУ.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) June 6, 2026
То се зове врхунац лицемјерја.
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