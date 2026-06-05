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Ромић: За разлику од европске бирократије Вашингтон препознаје чињенице на терену

Аутор:

АТВ
05.06.2026 15:53

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Марко Ромић
Фото: АТВ

Генерални секретар предсједника Републике Српске Марко Ромић рекао је да улива наду што Америка све више схвата оно што Република Српска одавно говори: ОХР је одавно изгубио сврху свог постојања.

Ромић је оцијенио да зато не чуде ни најаве да ће САД преиспитати свој ангажман у БиХ.

"За разлику од дијела европске бирократије која игнорише стварност, Вашингтон све јасније препознаје чињенице на терену. А чињенице су једноставне: Високог представника поставља тијело без демократског и уставног мандата, бонска овлашћења нису дио Дејтонског споразума, а захваљујући ОХР-у БиХ је и данас једини живи протекторат на тлу модерне Европе", објавио је Ромић на "Иксу".

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Он је нагласио да након скоро 30 година страног туторства, ако нови високи представник буде и посљедњи, то није пријетња миру, већ корак ка БиХ у којој ће одлуке доносити грађани и институције, а не неизабрани странци.

Из америчке Амбасаде у БиХ данас је саопштено да европска неодлучност и одустајање Савјета за примјену мира (ПИК) од властите дужности према БиХ присиљавају САД да преиспитају своју улогу у тренутном међународном присуству у БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Марко Ромић

Америка

ОХР

високи представник

Европска унија

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