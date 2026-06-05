Ромић: За разлику од европске бирократије Вашингтон препознаје чињенице на терену

Аутор:АТВ
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Генерални секретар предсједника Републике Српске Марко Ромић рекао је да улива наду што Америка све више схвата оно што Република Српска одавно говори: ОХР је одавно изгубио сврху свог постојања.
Ромић је оцијенио да зато не чуде ни најаве да ће САД преиспитати свој ангажман у БиХ.
"За разлику од дијела европске бирократије која игнорише стварност, Вашингтон све јасније препознаје чињенице на терену. А чињенице су једноставне: Високог представника поставља тијело без демократског и уставног мандата, бонска овлашћења нису дио Дејтонског споразума, а захваљујући ОХР-у БиХ је и данас једини живи протекторат на тлу модерне Европе", објавио је Ромић на "Иксу".
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Он је нагласио да након скоро 30 година страног туторства, ако нови високи представник буде и посљедњи, то није пријетња миру, већ корак ка БиХ у којој ће одлуке доносити грађани и институције, а не неизабрани странци.
Из америчке Амбасаде у БиХ данас је саопштено да европска неодлучност и одустајање Савјета за примјену мира (ПИК) од властите дужности према БиХ присиљавају САД да преиспитају своју улогу у тренутном међународном присуству у БиХ.
Улива наду што Америка све више схвата оно што Република Српска одавно говори: ОХР је одавно изгубио сврху свог постојања.— Marko Romić (@Marko_Romic97) June 5, 2026
Зато не чуде ни најаве да ће САД преиспитати свој ангажман у БиХ. За разлику од дијела европске бирократије која игнорише стварност, Вашингтон све јасније…
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