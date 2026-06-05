Жестока порука из Амбасаде САД-а: Због европске неодлучности, преиспитаћемо своје присуство у БиХ

Аутор:АТВ
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Након што је на сједници Савјета за имплементацију мира (ПИК) пропао покушај да се предложи нови високи представник у БиХ, Сједињене Америчке Државе упутиле су неуобичајено оштру и директну поруку.
„Европска неодлучност и одустајање ПИК-а од властите дужности према БиХ приморавају Сједињене Америчке Државе да преиспитају своју улогу у тренутном међународном присуству у Босни и Херцеговини“, саопштено је синоћ касно из Амбасаде САД-а у Сарајеву.
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„У јавности се увелико очекивало да ће на састанку одржаном 3. и 4. јуна Савјет за имплементацију мира (ПИК) изабрати новог високог представника како би осигурао стабилност за Босну и Херцеговину (БиХ). Делегација САД-а настојала је постићи консензус око заједнички прихваћене визије и високо квалификованог италијанског кандидата, искусног дипломате амбасадора Антонија Занардија Ландија. Секретар Рубио описао је италијанског кандидата пред Конгресом као „господина за којег мислимо да би добро обавио посао помажући да се осигура одређена стабилност тој позицији“. Сједињене Америчке Државе примају к знању европски неуспјех да се постигне консензус око европског кандидата и разочаране су што су те подјеле спријечиле ПИК да испуни свој задатак и изабере новог високог представника“, наведено је у саопштењу објављеном 15 минута послије поноћи.
Подсјећамо, сједница ПИК-а завршена је безуспјешно јер су Француска и Њемачка, уз помоћ Велике Британије, срушиле амерички приједлог да на позицију високог представника буде именован италијански дипломата Антонио Занарди Ланди. Земље чланице ЕУ намјеравале су на позицију високог представника поставити Француза Ренеа Троказа.
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