Калужа: Позиција Српске слична позицији САД

Аутор:АТВ
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Стручњак за међународне односе Лучиано Калужа изјавио је Срни да су БиХ и Балкан најеклатантнији примјер раздвајања политика Вашингтона и Брисела, те оцијенио да ће ЕУ устукнути када је ријеч о кандидату за високог представника.
Калужа је навео да је позиција Републике Српске слична позицији Сједињених Држава – да је вријеме да се мандат високог представника приведе крају и да се будућност препусти изабраним лидерима народа у БиХ.
Он је навео да је БиХ и даље протекторат у рукама великих.
"О њој одлучују велики иако се Република Српска стално бори за ту врсту интегритета БиХ, а посебно самосталности Српске у облику који је могућ и да се велике силе укључе као партнери у договорима, а никако као неко ко ће одлучивати о судбини те земље", нагласио је Калужа.
Он је рекао да вјерује да ће Савјет за спровођење мира у БиХ (ПИК) до краја јуна постићи сагласност у вези са кандидатима за високог представника и претпоставља да ће то бити кандидат којег подржавају Сједињене Државе.
"ЕУ ће устукнути. ЕУ покушава себе да позиционира и сада су неком назовимо конфликту са САД", рекао је Калужа.
Он је додао да су САД видјеле да ЕУ нема јасну стратегију, нити политику, и да се чланице ЕУ удружују онда када осјете да су њихови интереси угрожени.
"Можда Балкан и БиХ јесу најеклатантнији примјер гдје се примјети то раздвајање политика САД и ЕУ. Не сумњам да они у крајњем исходу неће доћи до компромиса, али ово показује да се ЕУ укључује само када су њихови интереси директно угрожени и ако виде да се њима измиче могућност управљања над одређеном територијом", рекао је Калужа.
Политички директори земаља чланица Управног одбора ПИК-а на дводневној сједници у Сарајеву нису успјели да дођу до консензуса када је ријеч о кандидату за високог представника, иако то није у њиховој надлежности, те су одлуку о томе одгодили до краја мјесеца.
Именовање високог представника требало би да услиједи до краја јуна, а током дводневне расправе издвојила су се имена два кандидата - италијанског дипломате Антонија Занардија Ландија, кога је предложила Италија уз подршку Сједињених Држава, те Француза Ренеа Троказа, кога је предложила Француска, уз подршку Њемачке и Велике Британије, преносе федерални медији.
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