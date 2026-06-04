Logo
Large banner

Тадић: ПИК сам себе да довео до понижења, СБ УН да преузме контролу

Аутор:

АТВ
04.06.2026 18:16

Коментари:

0
Тадић: ПИК сам себе да довео до понижења, СБ УН да преузме контролу

Након што је прије пет година понизио Савјет безбједности УН одлуком да, без сагласности тог тијела, Кристијан Шмит крене у узурпацију функције високог представника, такозвани Савјет за спровођење мира (ПИК) сада је, истом погрешном политиком, сам себе довео до понижења и губитка ауторитета, изјавио је Срни правник Огњен Тадић.

Он је указао да је ово ситуација у којој Савјет безбједности УН, ради мира у БиХ, треба поново да преузме контролу тако што ће донијети одлуку о судбини функције високог представника, као и одлуку којом ће зауставити антидејтонске поступке такозваног Савјета за спровођење мира.

ПИК, сједница

БиХ

Подјеле у ПИК-у: За сада без одлуке о кандидату за високог представника

"Ни Дејтонском мировном споразуму, ни свима нама у БиХ, нити повратку ауторитета и угледа Савјета безбједности УН, нико други не може помоћи нити довести ситуацију у БиХ у стање поштовања Дејтонског споразума, уколико то што прије не учини сам Савјет безбједности УН", истакао је Тадић.

Враћање питања именовања високог представника у Савјет безбједности УН, каже Тадић, једини је начин успостављања ауторитета и легитимитета.

"Уосталом, то је и најефикаснији начин да се сукоб Трампове политике и поражене Бајденове политике, која је након пораза у Сједињеним Државама уточиште пронашла у појединим европским владама, не настави у такозваном Савјету за спровођење мира, већ да се о БиХ одлучује у Савјету безбједности УН, гдје у већој мјери може доћи до изражаја легитимитет актуелне америчке политике", навео је Тадић.

Политички директори земаља чланица Управног одбора ПИК-а на дводневној сједници у Сарајеву нису успјели да дођу до консензуса када је ријеч о кандидату за високог представника, иако то није у њиховој надлежности, те су одлуку о томе одгодили до краја мјесеца.

Ненад Стевандић

БиХ

Стевандић након сједнице ПИК-а: Хоће ли Бошњаци схватити?

Током дводневне расправе издвојила су се имена два кандидата - италијанског дипломате Антонија Занардија Ландија, кога је предложила Италија уз подршку Сједињених Држава, те Француза Ренеа Троказа, кога је предложила Француска, уз подршку Њемачке и Велике Британије, преносе федерални медији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Огњен Тадић

високи представник

ОХР

ПИК БиХ

Савјет за провођење мира

Савјет за имплементацију мира

Савјет безбједности УН

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Предсједник НСРС Ненад Стевандић

БиХ

Стевандић након сједнице ПИК-а: Хоће ли Бошњаци схватити?

1 ч

0
Сједница ПИК-a о избору високог представника у БиХ.

БиХ

Подјеле у ПИК-у: За сада без одлуке о кандидату за високог представника

1 ч

0
српски члан Предсједништва БиХ

БиХ

Цвијановић: Од Тривићеве ни не очекујем да разумије било шта од оног што се дешава

4 ч

4
Дом народа: Нема кворума за рад

БиХ

Дом народа: Нема кворума за рад

4 ч

0

  • Најновије

18

58

Централне вијести, 04.06.2026.

18

34

Тришић Бабић: Сада је вријеме

18

32

Минић након сједнице ПИК-а: Лијепо је бити дио народа који не слави окупатора

18

28

Уклети дворац изронио из стијене - крије тајне чувеног витеза

18

16

Тадић: ПИК сам себе да довео до понижења, СБ УН да преузме контролу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner