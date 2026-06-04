Тадић: ПИК сам себе да довео до понижења, СБ УН да преузме контролу

Аутор:АТВ
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Након што је прије пет година понизио Савјет безбједности УН одлуком да, без сагласности тог тијела, Кристијан Шмит крене у узурпацију функције високог представника, такозвани Савјет за спровођење мира (ПИК) сада је, истом погрешном политиком, сам себе довео до понижења и губитка ауторитета, изјавио је Срни правник Огњен Тадић.
Он је указао да је ово ситуација у којој Савјет безбједности УН, ради мира у БиХ, треба поново да преузме контролу тако што ће донијети одлуку о судбини функције високог представника, као и одлуку којом ће зауставити антидејтонске поступке такозваног Савјета за спровођење мира.
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"Ни Дејтонском мировном споразуму, ни свима нама у БиХ, нити повратку ауторитета и угледа Савјета безбједности УН, нико други не може помоћи нити довести ситуацију у БиХ у стање поштовања Дејтонског споразума, уколико то што прије не учини сам Савјет безбједности УН", истакао је Тадић.
Враћање питања именовања високог представника у Савјет безбједности УН, каже Тадић, једини је начин успостављања ауторитета и легитимитета.
"Уосталом, то је и најефикаснији начин да се сукоб Трампове политике и поражене Бајденове политике, која је након пораза у Сједињеним Државама уточиште пронашла у појединим европским владама, не настави у такозваном Савјету за спровођење мира, већ да се о БиХ одлучује у Савјету безбједности УН, гдје у већој мјери може доћи до изражаја легитимитет актуелне америчке политике", навео је Тадић.
Политички директори земаља чланица Управног одбора ПИК-а на дводневној сједници у Сарајеву нису успјели да дођу до консензуса када је ријеч о кандидату за високог представника, иако то није у њиховој надлежности, те су одлуку о томе одгодили до краја мјесеца.
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Током дводневне расправе издвојила су се имена два кандидата - италијанског дипломате Антонија Занардија Ландија, кога је предложила Италија уз подршку Сједињених Држава, те Француза Ренеа Троказа, кога је предложила Француска, уз подршку Њемачке и Велике Британије, преносе федерални медији.
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