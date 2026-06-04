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Дом народа: Нема кворума за рад

04.06.2026 14:38

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Дом народа: Нема кворума за рад
Фото: СРНА

Предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Кемал Адемовић констатовао је, након паузе коју је затражио предсједавајући Клуба српског народа Средоје Новић, да нема кворума за рад.

"Након више од 20 минута немамо кворум", рекао је предсједавајући Адемовић дајући још једну паузу у покушају да се обезбиједи кворум.

Предсједавајући Клуба српског народа Средоје Новић затражио је паузу, да би се, како је рекао, "охладиле главе" након што се расправа о дневном реду претворила у расправу о равноправном представљању у институцијама.

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Тагови :

Дом народа

Кемал Адемовић

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