Дом народа: Нема кворума за рад

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Предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Кемал Адемовић констатовао је, након паузе коју је затражио предсједавајући Клуба српског народа Средоје Новић, да нема кворума за рад.
"Након више од 20 минута немамо кворум", рекао је предсједавајући Адемовић дајући још једну паузу у покушају да се обезбиједи кворум.
Предсједавајући Клуба српског народа Средоје Новић затражио је паузу, да би се, како је рекао, "охладиле главе" након што се расправа о дневном реду претворила у расправу о равноправном представљању у институцијама.
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