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Ко не може бити кандидат на изборима у БиХ 2026? ЦИК објавио строга правила

Аутор:

АТВ
04.06.2026 11:33

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Ко не може бити кандидат на изборима у БиХ 2026? ЦИК објавио строга правила
Фото: АТВ

Централна изборна комисија (ЦИК) БиХ је још у фази провјера који од пријављених политичких субјекта испуњавају услове за учешће на овогодишњим изборима, али су већ упозорени ко не може да буде на листи кандидата.

За очекивати је да ће у трку за гласове неколико хиљада кандидата, као што је био случај и у ранијим изборним циклусима, а ЦИК БиХ је објавио образац изјаве о прихватању кандидатуре.

Ко нема право на кандидатуру?

Оно што пише на том документу потврђује правила ко говоре о томе ко не може да буде кандидат на изборима у БиХ.

Према правилима ЦИК-а и Изборном закону БиХ, кандидат не може бити лице које обавља неку од сљедећих функција:

  • судија редовног или уставног суда
  • тужилац или замјеник тужиоца
  • правобранилац или замјеник правобраниоца
  • омбудсмен или замјеник омбудсмена
  • члан институција за заштиту људских права
  • нотар
  • полицијски службеник
  • државни службеник
  • генерални ревизор и замјеник генералног ревизора
  • гувернер и вицегувернер Централне банке БиХ
  • припадник Оружаних снага БиХ
  • припадник Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ
  • дипломатски и конзуларни представници БиХ са дипломатским статусом

На обрасцу изјаве стоји да кандидат изјављује да није на некој од тих функција.

Могу ли се ипак кандидовати?

Да, али само под одређеним условима.

Лица која обављају неку од наведених функција могу се кандидовати искључиво ако:

  • Поднесу оставку на функцију коју обављају, или
  • Поступе у складу са посебним законом који регулише њихов статус.
  • Уз кандидатуру су дужни да ЦИК-у доставе одговарајуће доказе којима потврђују да су ријешили свој статус у складу са законом.

- Уколико кандидат обавља неку наведених дужности обавезан је ЦИК-у доставити доказ на основу којег ће се моћи утврдити да је поднио оставку на тај положај, односно поступио у складу са законима који регулишу његов статус и дужни су доставити доказ да су ријешили свој статус – пише на том обрасцу ЦИК-а, уз позивање на одредбе Изборног закона.

Ко је трајно искључен из изборне трке?

Изборни закон предвиђа и категорије лица која не могу бити кандидати на изборима:

  • лица осуђена пред домаћим или међународним судовима за геноцид
  • лица осуђена за злочине против човјечности
  • лица осуђена за ратне злочине
  • лица која се налазе на издржавању затворске казне
  • Важни рокови за изборе 2026.

ЦИК је већ утврдио кључне рокове изборног процеса:

  • 24. јун – почетак подношења кандидатских листа
  • 6. јул – истек рока за предају листа
  • након овјере листа слиједи подношење листа за компензацијске мандате
  • до 20. августа – објављивање коначних кандидатских листа
  • 4. октобар – дан одржавања општих избора

Шта се бира на изборима?

Грађани БиХ ће директно бирати:

  • 3 члана Предсједништва БиХ
  • предсједника Републике Српске
  • 2 потпредсједника Републике Српске
  • 83 посланика Народне скупштине Републике Српске
  • 42 посланика Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ
  • 98 посланика Представничког дома Парламента ФБиХ
  • 289 посланика у десет кантоналних скупштина

Укупно ће на октобарским изборима бити бирано више од 500 носилаца јавних функција на нивоу БиХ, Републике Српске, Федерације БиХ и кантона.

(Глас Српске)

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Тагови :

ЦИК БиХ

Избори 2026

Народна скупштина Републике Српске

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