Ко не може бити кандидат на изборима у БиХ 2026? ЦИК објавио строга правила

Аутор:АТВ
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Централна изборна комисија (ЦИК) БиХ је још у фази провјера који од пријављених политичких субјекта испуњавају услове за учешће на овогодишњим изборима, али су већ упозорени ко не може да буде на листи кандидата.
За очекивати је да ће у трку за гласове неколико хиљада кандидата, као што је био случај и у ранијим изборним циклусима, а ЦИК БиХ је објавио образац изјаве о прихватању кандидатуре.
Оно што пише на том документу потврђује правила ко говоре о томе ко не може да буде кандидат на изборима у БиХ.
Према правилима ЦИК-а и Изборном закону БиХ, кандидат не може бити лице које обавља неку од сљедећих функција:
На обрасцу изјаве стоји да кандидат изјављује да није на некој од тих функција.
Да, али само под одређеним условима.
Лица која обављају неку од наведених функција могу се кандидовати искључиво ако:
- Уколико кандидат обавља неку наведених дужности обавезан је ЦИК-у доставити доказ на основу којег ће се моћи утврдити да је поднио оставку на тај положај, односно поступио у складу са законима који регулишу његов статус и дужни су доставити доказ да су ријешили свој статус – пише на том обрасцу ЦИК-а, уз позивање на одредбе Изборног закона.
Изборни закон предвиђа и категорије лица која не могу бити кандидати на изборима:
ЦИК је већ утврдио кључне рокове изборног процеса:
Шта се бира на изборима?
Грађани БиХ ће директно бирати:
Укупно ће на октобарским изборима бити бирано више од 500 носилаца јавних функција на нивоу БиХ, Републике Српске, Федерације БиХ и кантона.
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