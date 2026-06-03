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Почела сједница Управног одбора ПИК-а

Аутор:

АТВ
03.06.2026 16:33

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ОХР високи представник у БиХ
Фото: ATV

Управни одбор Савјета за спровођење мира (ПИК) почео је засједање у Сарајеву које ће трајати данас и сутра.

Једна од кључних тема дводневног засједања биће избор високог представника у БиХ.

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Сједница Управног одбора ПИК-а одржава се у згради Парламентарне скупштине БиХ. Данас би се требали обраћати гувернер Централне банке БиХ Јасмина Селимовић и директор Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ Алмир Бадњевић.

Земље чланице разматраће више кандидата за функцију високог представника.

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Управни одбор ПИК-а чине Канада, Француска, Њемачка, Италија, Јапан, Уједињено Краљевство, Сједињене Америчке Државе, Европска унија, Европска комисија те Организација исламске сарадње (ОИЦ), коју представља Турска.

Руска Федерација формално је чланица Управног одбора, али је у јулу 2021. године обавијестила ОХР да више неће учествовати на састанцима, док је у фебруару 2022. године најавила и обуставу финансирања ОХР-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Савјет за провођење мира

Савјет за имплементацију мира

ПИК БиХ

ПИК

ОХР

високи представник

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