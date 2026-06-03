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Бизнисмен из Српске преузима компаније у осам држава?

Аутор:

АТВ
03.06.2026 15:55

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Руковање
Фото: Pexels/Photo by Bia Limova

Велика регионална аквизиција која би могла значајно промијенити тржиште спортске опреме у Европи управо је откривена кроз регулаторне документе.

Компанија БДС Цо. из Србије, дио групације Спорт Вижн чији је оснивач бизнисмен из Бијељине Драган Станојловић, покренула је процес преузимања компанија пољске групе Маркетинг Инвестмент Груп (МИГ) у чак осам европских земаља, пише "БизнисИнфо.ба".

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БДС Цо. намјерава стећи контролу над компанијама МИГ-а у Бугарској, Хрватској, Чешкој, Мађарској, Румунији, Србији, Словачкој и Словенији.

Важан корак

Ријеч је о компанијама које се баве малопродајом спортске опреме, обуће и одјеће те управљају мрежом физичких продавница и онлине продајних канала широм Централне и Источне Европе.

Циљне компаније у стопостотном су власништву групације Маркетинг Инвестмент Груп С.А., једног од значајних играча на тржишту спортске малопродаје.

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Са друге стране, Спорт Вижн већ послује у 13 земаља региона и Европе те запошљава више од 6.500 радника. Управо због тога ова трансакција представља важан корак у даљњој консолидацији тржишта и стварању једног од највећих регионалних трговаца спортском опремом.

Регионални лидер

Спорт Вижн је током посљедње двије деценије израстао у једну од највећих компанија за продају спортске опреме у овом дијелу Европе.

Групација данас послује у Албанији, Босни и Херцеговини, Бугарској, Хрватској, Чешкој, Грчкој, Мађарској, Црној Гори, Сјеверној Македонији, Румунији, Србији, Словачкој и Словенији.

Најављено преузимање додатно ће ојачати присуство компаније на тржиштима Централне Европе те би могло представљати највећи пословни потез у досадашњој историји групације.

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Иако вриједност трансакције за сада није објављена, регулаторни поступци који су покренути у више земаља показују да је ријеч о једном од значајнијих регионалних послова у сектору малопродаје спортске опреме у посљедњих неколико година.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Аквизиција

Спорт Вижн

Бијељина

Република Српска

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