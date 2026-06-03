Кремљ открио о чему ће говорити Путин на форуму у Санкт Петербургу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Централни догађај Међународног форума у Санкт Петербургу је пленарна сједница на којој ће говорити предсједник Русије Владимир Путин, а како је најавио портпарол Кремља Дмитриј Песков, у центру пажње биће и економска и политичка питања.
"Предсједник ће говорити на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу. Стога ће главни дио његовог излагања, наравно, бити посвећен економији, економским питањима и проблемима, како у нашој земљи тако и на међународном нивоу", рекао је Песков на брифингу за новинаре.
Економија, међутим, није потпуно одвојена од политике, додао је он.
"На овај или онај начин, додирне тачке са политичким питањима увијек су присутне, па ће и томе бити посвећена пажња", додао је он.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
14
31
14
25
14
19
14
14
14
00
Тренутно на програму