САД предложиле нове царине: Ове земље су на "листи"

Аутор:АТВ
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Администрација предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа предложила је увођење додатних царина од 10 и 12,5 одсто на увоз из 60 економија након што је утврђено да њихови пропусти у ограничавању трговине робом произведеном принудним радом представљају неразумну праксу која ограничава америчку трговину.
Предлог је објавила Канцеларија америчког трговинског представника (УСТР) у оквиру истраге о "нефер трговинским праксама", пренио је Ројтерс.
Ријеч је о најновијем налазу администрације, која настоји да обнови ванредне царине укинуте одлуком Врховног суда САД у фебруару.
Према приједлогу, додатне царине од 10 одсто биле би уведене на увоз из Канаде, Еквадора, Европске уније, Мексика, Пакистана, Аргентине, Бангладеша, Камбоџе, Ел Салвадора, Гватемале, Малезије, кинеског региона Тајвана и Велике Британије, као и појединих других економија наведених у истрази.
За преосталих 45 економија обухваћених истрагом предложена је додатна царина од 12,5 одсто.
Амерички трговински представник Џејмисон Грир рекао је да је неуспјех кључних трговинских партнера САД да се "позабаве" увозом робе произведене принудним радом "неприхватљив" и да америчке раднике ставља у неповољан положај на глобалном тржишту.
УСТР је, такође, предложио посебан механизам за текстилну индустрију који би омогућио да одређене количине одјеће и текстила буду увезене по сниженим царинским стопама, али детаљи о квотама и тарифама за сада нису објављени.
Овај приједлог је услиједио пред истек привремене царине од 10 одсто уведене 20. фебруара, истог дана када је Врховни суд поништио Трампове царине уведене на основу Закона о међународним економским овлашћењима у ванредним ситуацијама.
УСТР је навео да ће од нових царина бити изузети поједини производи, укључујући енергенте, ријетке земље и одређене метале, говедину, кафу, одређене врсте воћа и поврћа, фармацеутске производе, органске хемикалије и дијелове за авионе.
Америчка трговинска агенција примаће јавне коментаре о предложеним мјерама до 6. јула, док је јавна расправа заказана за 7. јул, преноси Танјуг.
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