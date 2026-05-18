Свијет иде ка новој економској кризи: Компаније изгубиле више од 25 милијарди долара

18.05.2026 10:16

Фото: Tanjug / AP / Damian Dovarganes

Америчко израелски рат са Ираном већ је компаније широм свијета коштао најмање 25 милијарди долара, а финансијски удар наставља да расте из дана у дан, пише Ројтерс.

Анализа корпоративних извјештаја које су од почетка сукоба подносиле фирме из Сједињених Америчких Држава, Европе и Азије показује да посљедице више нису само политичке и војне, већ озбиљно потресају глобалну економију.

Скоро 300 компанија пријавило проблеме

Компаније широм свијета суочавају се са растом цијена енергије, прекидима у ланцима снабдијевања и озбиљним проблемима у трговинским рутама, посебно због загушења у иранском Хормушком мореузу, једној од најважнијих тачака за транспорт нафте и гаса на планети.

Најмање 279 компанија већ је пријавило да их је рат приморао на хитне мјере како би ублажиле финансијске губитке. Многе повећавају цијене производа, смањују производњу и одлажу инвестиције, док су поједине обуставиле исплате дивиденди и откуп акција. Неке фирме већ отпуштају запослене, уводе додатне накнаде за гориво или траже хитну помоћ држава како би издржале нови талас трошкова.

Сукоб долази у тренутку када се глобална економија још није потпуно опоравила од посљедица пандемије ковида 19 и рата у Украјини, због чега све више компанија смањује очекивања за остатак године. Истовремено, тржишта све мање вјерују да би ускоро могло доћи до политичког договора који би зауставио ескалацију на Блиском истоку.

Ко је на удару?

Готово петина компанија обухваћених анализом већ је пријавила директан финансијски удар рата. Међу њима су произвођачи козметике, гума и детерџената, али и крузинг компаније, логистичке фирме и авио превозници.

Највећи број погођених компанија налази се у Европи, где су трошкови енергије и прије почетка сукоба били високи, док велики дио фирми из Азије трпи додатни притисак због огромне зависности тог региона од нафте и енергената са Блиског истока.

Притисак на компаније додатно појачавају и трговинске мјере америчког предсједника Доналд Трамп. Стотине компанија пријавиле су до октобра прошле године више од 35 милијарди долара додатних трошкова због америчких царина уведених током 2025. године.

Највећи финансијски удар тренутно трпи авио индустрија. Према процјенама, авиокомпаније су већ изгубиле готово 15 милијарди долара, док су цијене авионског горива готово удвостручене због раста цијена нафте и страха од даљих поремећаја у снабдијевању енергентима.

Аналитичари упозоравају да би, уколико сукоб потраје и дође до додатне дестабилизације енергетских рута, свијет могао да се суочи са новим таласом инфлације, растом цијена горива и успоравањем привредног раста, док би трошак рата могао вишеструко да премаши садашње процјене.

(Бизнис Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

