Готово је: Кина и САД постигле договор!

17.05.2026 19:11

Доналд Трамп и Си Ђинпинг на црвеном тепиху у Пекингу.
Кина и САД постигле су прелиминарни договор о смањењу дијела царина и формирању Савјета за трговину и Савјета за инвестиције као два нова трговинска тијела, саопштило је кинеско Министарство трговине.

"Принципијелно су се договориле да усклађено снизе царине на производе од заједничког интереса", наведено је у саопштењу.

Договорени су и споразуми у области пољопривреде и авио-индустрије.

Кинеско Министарство је додало да су се двије стране договориле и о унапређењу двосмјерне трговине пољопривредним производима, као и о рјешавању или знатном напретку у уклањању нецаринских баријера и проблема приступа тржишту за поједине пољопривредне артикле.

У области авио-индустрије Пекинг и Вашингтон постигли су договоре који се односе на кинеску куповину америчких авиона и гаранције САД за испоруку авионских мотора и пратећих дијелова Кини.

Два савјета бавиће се преговорима о реципрочном смањењу царина на поједине производе, као и ширим смањењем царина на одређене групе робе, укључујући пољопривредне производе.

Предсједник Трамп био је у званичној посјети Пекингу 14. и 15. маја, гдје се састао са кинеским предсједником Си Ђинпингом.

Двојица лидера оцијенила су да су односи САД и Кине међу најважнијим на свијету, те оцијенили да двије земље треба да сарађују, а не да улазе у сукобе.

