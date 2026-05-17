Готово је: Кина и САД постигле договор!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Кина и САД постигле су прелиминарни договор о смањењу дијела царина и формирању Савјета за трговину и Савјета за инвестиције као два нова трговинска тијела, саопштило је кинеско Министарство трговине.
"Принципијелно су се договориле да усклађено снизе царине на производе од заједничког интереса", наведено је у саопштењу.
Договорени су и споразуми у области пољопривреде и авио-индустрије.
Кинеско Министарство је додало да су се двије стране договориле и о унапређењу двосмјерне трговине пољопривредним производима, као и о рјешавању или знатном напретку у уклањању нецаринских баријера и проблема приступа тржишту за поједине пољопривредне артикле.
У области авио-индустрије Пекинг и Вашингтон постигли су договоре који се односе на кинеску куповину америчких авиона и гаранције САД за испоруку авионских мотора и пратећих дијелова Кини.
Два савјета бавиће се преговорима о реципрочном смањењу царина на поједине производе, као и ширим смањењем царина на одређене групе робе, укључујући пољопривредне производе.
Предсједник Трамп био је у званичној посјети Пекингу 14. и 15. маја, гдје се састао са кинеским предсједником Си Ђинпингом.
Двојица лидера оцијенила су да су односи САД и Кине међу најважнијим на свијету, те оцијенили да двије земље треба да сарађују, а не да улазе у сукобе.
