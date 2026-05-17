Како је Пике смувао Шакиру? Послао јој глупу поруку, а њен одговор га шокирао: Господе, она није нормална!

17.05.2026 19:23

Пјевачица Шакира
Фото: Tanjug/AP Photo/Bruna Prado, File

Колумбијска поп звијезда Шакира и нигеријски музичар Бурна Бој објавили су песму "Даи Даи", званичну химну Свјетског првенства у фудбалу 2026.

Колумбијска пјевачица већ има искуство са химнама Мундијала, пошто је њен хит "Вака Вака" ("This Time for Africa") био званична пјесма Свјетског првенства 2010. године у Јужној Африци и и даље се сматра једном од најпопуларнијих фудбалских химни.

А баш тада, мегапопуларна Шакира је отпочела љубавну романсу са некадашњим шпанским фудбалером Ђераром Пикеом.

Њих двоје имају два сина, Сашу и Милана, а уз огроман скандал протекао је њихов развод.

Шакира

Сцена

Трагедија пред концерт славне Шакире

Ипак, оно што и даље интригира свјетску јавност јесте како је Пике смувао Шакиру. Он је то једном приликом и открио.

"Упознали смо се у Мадриду на снимању спота за пјесму 'Вака Вака' прије почетка Свјетског првенства 2010. у Јужној Африци. Ту сам јој затражио број. Она је стигла у Јужну Африку прије наше селекције јер је пјевала на церемонији отварања", рекао је тада првотимац Барселоне.

Пике се присјетио и који је био његов први корак

"Послао сам јој поруку с питањем 'Какво је вријеме у Јужној Африци?', с обзиром да смо требали и ми ускоро да стигнемо тамо. То је глупо питање и наравно да сам очекивао одговор: 'Хладно је, понеси капут', сјећа се Пике.

Међутим овакав одговор Шакире није очекивао

"Она је написала 'роман', са свим детаљима око промјене температуре из дана у дан. Помислио сам 'Господе, ова није нормална'. Дописивали смо се за време Првенства, али једина шанса је опет видим је било финале јер је она пјевала и на церемонији затварања. Рекао сам јој да ако је играње у финалу потребно да бих је видио, онда ћемо да дођемо до финала. И то је било други пут да смо се видјели, послије финала Свјетског првенства", објаснио је Пике.

