Продаје се Шакирино бивше острво на Бахамима

Извор:

Индекс

06.02.2026

12:03

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Facebook/Rob Repport

Приватни оток Бондс Key на Бахамима поново је на продају, 263 ха нетакнуте љепоте идеалне за луксузно уточиште или инвестицију.

Један од највећих приватних отока на Бахамима, Бондс Key, који је некада био повезан са Шакиром и Роџером Вотерсом из групе Пинк Floyd, поново је понуђен на продају за 28 милиона евра.

Овај нетакнути посјед површине 263 хектара купила је 2006. године група познатих инвеститора за око 14.9 милиона евра, али њихови амбициозни планови никада нису реализовани, пише Роб Репорт. Оток се први пут након двије деценије поново нашао на тржишту.

Милица Тодоровић

Сцена

Милица Тодоровић се огласила први пут након порођаја: Једну ствар замолила

Првобитни планови укључивали су стварање уточишта за умјетнике, изградњу бутик хотела, луксузних апартмана и кућа са приватним плажама. Према тадашњим најавама, пројекат је требао обухватити и галерије за савремене уметнике, резиденцијалне програме за ствараоце и могућности боравка током академских одмора. Нови власник оток може користити као приватно уточиште или га развијати у сличном правцу, уз претходно одобрење бахамских власти.

Гавин Кристи из агенције "Цорцоран Ц.А. Кристи Бахамас", која води продају, изјавио је: "Невјероватно је ријетко пронаћи оток ове величине који је остао посве нетакнут. Величина отока омогућује реализацију јединствене визије без нарушавања његове природне љепоте."

Природне љепоте и јединствена фауна

Привлачност отока додатно појачава његова локација унутар отока Бери, групе отока на сјеверу Бахама. Окружен је дубоким морским ровом познатим као Језик океана, који обилује богатим морским свијетом.

Заљубљеници у спортски риболов овде могу уловити плавог и белог марлина, туну или сабљарку. Бондс Key је такође једино познато природно станиште копненог пужа из породице Церионидае, којег су 1921. године документовали природословци Чарлс Мејнард и Н.А. Клап.

Луксуз у једноставности и лака доступност

Претварање отока у модерно луксузно одмаралиште захтевало би значајна улагања и вријеме. Међутим, за оне који траже једноставнији облик одмора у осами, уз обалу са финим бијелим песком већ су постављени глампинг бунгалови и бар на плажи.

miroslav jankovic most cesma1

Бања Лука

Јанковић: Уколико добијемо сагласност Града, у понедјељак наставак радова у Чесми

Иако дјелује забачено, Бондс Key је удаљен свега 59 километара од Насауа и 249 километара од Форт Лодердејла. Гавин Кристи истиче: "Добијате потпуну приватност без губитка практичне доступности.“

Оток је власницима и њиховим гостима доступан бродом, хидроавионом или хеликоптером. Већ при доласку, поглед на тиркизно море које га окружује открива да су управо потпуна приватност и опуштена атмосфера његове највеће предности, преноси Индекс.

