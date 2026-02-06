Logo
Паре у марту стижу за три знака

Извор:

Агенције

06.02.2026

10:51

Коментари:

0
Паре у марту стижу за три знака
Фото: Unsplash

Март 2026. године доноси неочекиван финансијске приливе за три хороскопска знака. Они који су стрпљиво радили и чекали свој тренутак могу очекивати значајан новчани добитак. Ипак, астролози упозоравају: импулсивно трошење може брзо уништити ову прилику.

Три знака која у марту могу очекивати повећање прихода су:

Шкорпија

Шкорпије су се недавно суочавале с финансијским губицима. У марту могу очекивати касне уплате, бонусе или повраћаје из осигурања и судских спорова. Астролози савјетују да бар половину новца уложе у посао или штедњу, умјесто трошења на луксуз, како би обезбиједили мирну годину.

Водолија

Водолије коначно добијају финансијско покриће за своје идеје и хобије. Идеално вријеме да уновче дигитални рад, умјетничке пројекте или иновативне услуге. Важно је избјегавати улагања у ризичне технологије и криптовалуте – новац треба да буде стабилна база, а не коцкарски улог.

Ован

Овнови добијају прилику кроз борбу или преговоре гдје ће изаћи као побједници. Интуиција и брзина кључни су за исплату. Ако пројекат дјелује прави, Овнови треба да преузму иницијативу одмах, јер нагли потези доносе вишеструки профит.

Замка „брзог кеша“ и како је избјећи:

Нагла промјена животног стила након прилива новца често води ка финансијском паду.

Куповина луксуза или показивање статуса води у брзо трошење и банкрот.

Паметно распоређивање средстава значи:

  • о елиминацију дугова
  • о реинвестирање у нове изворе прихода
  • о стварање стабилне финансијске базе

Финансијска дисциплина је кључ

Новац који се не поштује одлази брже него што је дошао.

Разлика између оних који богатство задрже и оних који га брзо потроше је дисциплинован приступ финансијама.

Астролози савјетују: планирање трошкова, поставите приоритете – дугови или нова улагања.

