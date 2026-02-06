Ове знакове очекује срећа какву нису могли ни сањати

Извор:
Од 6. фебруара, Меркур, планета комуникације, информација и менталних процеса, улази у сензитивне Рибе, доносећи период када интуиција игра главну улогу у доношењу одлука. Ова транзиција подстиче финије опажање и разумијевање људи и догађаја око нас – оно што је до сада остајало скривено, сада постаје јасно кроз осјећај и унутрашњу мудрост. Рођени у пет хороскопских знакова посебно ће осјетити снагу и подршку Меркура док буде боравио у знаку Риба.
Меркур, планета комуникације, мисли и информација, 6. фебруара улази у мистичне и емотивне Рибе, доносећи за пет хороскопских знакова енергију интуиције, креативности и унутрашњег разумијевања. Према ријечима астролога Лесли Хал, ово је период када комуникација може бити њежнија, а важне информације долазе кроз снове, увид или разговоре који дирају срце. Рибе и знаци у хармоничним аспектима са њима могу очекивати повољне прилике, не само у пословном смислу, већ и у љубави и личном развоју. Ово су знаци које ће у наредном периоду пратити срећа.
За Рибе, ово је прави тренутак да искористе своју интуитивну снагу. Идеје и рјешења која су раније дјеловала недостижно сада долазе сама од себе. Креативни пројекти, умјетнички изрази и личне иницијативе могу напредовати, а односи са блиским људима биће посебно хармонични. Осјећаћете унутрашњи мир и инспирацију за нове почетке на свим животним пољима, а усамљене Рибе могу да упознају особу која ће им вратити вјеру у љубав.
Бикови могу очекивати повољне прилике у комуникацији и учењу. Меркур у Рибама отвара пут ка разумијевању и финим нијансама у разговорима са колегама и партнерима. Финансијске идеје или пројекти који захтијевају пажљиво планирање сада могу дониети добре резултате. Креативна рјешења у послу и дому долазе кроз интуицију и пажљиво слушање околине.
Ракови ће осјетити да им се олакшава изражавање емоција и мисли. Сада је вријеме да отворено комуницирају са породицом, пријатељима или партнером. Меркур у Рибама подстиче емпатију, па ће Ракови лакше проналазити заједнички језик са људима до којих им је стало. Креативни и умјетнички пројекти такође могу добити нови замах.
Шкорпије могу очекивати да ће информације које добију бити кључне за доношење одлука. Меркур у Рибама помаже у повезивању са унутрашњим осјећајем и инстинктом, па ће Шкорпије моћи да сагледају скривене детаље ситуација. Ово је одличан период за истраживање, анализу и интроспективне разговоре.
Јарчеви ће осјећати олакшање у планирању и доношењу практичних одлука. Меркур у Рибама уноси мекшу, интуитивнију енергију у њихов прагматичан приступ, што може резултовати неочекиваним увидима и успјешним пословним потезима. Посебно су повољне прилике у пројектима који комбинују логику и креативност.
