Ковачевић о посјети САД-у: Српска успјела да буде за столом, а не на столу, за разлику од БиХ

Одлазак делегације Републике Српске у Сједињене Америчке Државе је доказ да је Српска успјела да буде за столом, а не на столу, за разлику од Босне и Херцеговине, истакао је делегат у Клубу Срба Дома народа Парламента БиХ Радован Ковачевић.
- Српска је сад партнер, субјект с којом се разговара, а не као БиХ, објекат о којем се разговара. Само прије пар мјесеци комплетно руководство Српске је, због претходне америчке администрације било под санкцијама. Доласком садашњег предсједника Доналда Трампа, лидер СНСД-а Милорад Додик је имао визију и видјели смо да су санкције укинуте, свима у Републици Српској - истакао је Ковачевић.
Ковачевић је направио поређење, када су у питању састанци и сусрети у Вашингтону, те додао да предсједник Црне Горе Јаков Милатовић, који попут делегације Републике Српске борави у Вашингтону и који је присуствовао Молитвеном доручку, који организује Трамп, није објавио ниједну фотографију, него један састанак са једним конгресменом.
- Руководство Српске састало се са најбитнијим људима, од министра одбране, конгресмена, најперспективнијих политичара, бившег генерала, савјетника - додао је Ковачевић.
Стевандић: Операција Блануша – "њихова" посљедња шанса или руски рулет са Шмитом
Коментаришући наводе појединих федералних медија, који по сада већ устаљеном наративу умањују значај посјете делегације Републике Српске земљама попут Сједињених Америчких Држава, Мађарске, Израела, Ковачевић наводи да су то дигитални потези, те да наратив федералних медија, нажалост, прате и поједини медији из Српске.
- У дипломатији постоје званични билатерални састанци, какве смо ми имали у Израелу. Постоји нешто што се зове сусрет на маргинама одређених догађаја. Ти сусрети нису случајни. Нико не може на ходнику, "да набаса" на министра одбране, фотографише се са њим и разговара. Ти сусрети су били договорени. Не можете на ходнику срести министра одбране, без тјелохранитеља, обезбјеђења, да му приђете. Срдачно су се и фотографисали, јер су упознати ко долази из Српске, те да смо ми пријатељи - каже Ковачевић.
Оно што је веома битно, додаје Ковачевић јесте чињеница да је Република Српска у Вашингтону наишла на висок ниво разумијевања.
- Они поштују нашу одлучност за слободу, разумију нашу позицију хришћана да не буду потлачени од стране неких других - истиче Ковачевић.
Каже, да је политичко Сарајево збуњено посјетом делегације Српске САД-у, али да данас слиједи ново изненађење за њих, за које није наводио више детаља.
Када је ријеч о претходној посјети делегације Српске Израелу, чији је члан био и Ковачевић, истакао је да је Српска примљена на највишем могућем нивоу.
- Била су истакнута обиљежја Израела и Републике Српске, што је доказ да Израел на Српску гледа као на свог партнера. Додик је деценијама инсистирао на добрим односима, због чега је трпио огромне посљедице. На сваком састанку су представници Израела имали велику жељу да покажу захвалност да сарадња Израела и Српске буде конкретна и на добробит грађана Српске - наводи Ковачевић.
