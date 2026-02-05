Logo
Цвијановић: Нови приступ америчке администрације охрабрујући

Извор:

АТВ

05.02.2026

22:17

Коментари:

0
Цвијановић: Нови приступ америчке администрације охрабрујући
Фото: Youtube

Нови приступ америчке администрације је охрабрујући. Република Српска жели демократски живот без странца који намеће, рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић у Вашингтону на "BalkansForward Summit" који организује Атлантски савјет.

"Желим да види оба ентитета да имају демократски живот, да немате странца који намеће законе, забрањује финансирање партија, који мијења изборни закон на дан избора, то је нешто што смо искусили годинама. Сада сам охрабрена да видим тај нови приступ", рекла је Цвијановић.

Она каже да је охрабрена ријечима америчког предсједника да неће више види "грађења нација".

"Волимо када чујемо да нема више "грађења нација", јер је БиХ пројекат грађења нација дефинитивно. Видјело смо многа експерименталних оруђа у БиХ", каже српски члан Предсједништва.

Нагласила је да је јако важно што је Америка укинула санкције за појединце и компаније из Српске.

"Сада је нови приступ САД-а и мислим да је сјајан потез нове администрације што је подигла све санкције", рекла је Жељка Цвијановић.

Цвијановићева је нагласила да "не види много људи који прате оно што се дешава на западном Балкану", јер постоје многа друга важна питања.

"Не знам да ли је добро или лоше, али само пар људи пажљиво прати шта се дешава. Некада је било превише људи који су пратили шта се дешава на Балкану и то је био хаос. Вјерујем да ће бити мањи хаос у будућности и да људи који живе на Балкану заслужују да имају пристојну будућност, стабилност и платформу за економски развој и, наравно, то се не може раздвојити од безбједности. Ако немате безбједност – немате ништа", нагласила је Цвијановићева, уз напомену да је за БиХ најважнији мир.

Када је ријеч о НАТО-у, Цвијановићева је рекла да постоји веома добра сарадња са БиХ и међусобно разумијевање, те да се спроводе реформе.

