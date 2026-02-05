Са Британцима о "државној имовини": Да ли је ПСС нешто "обећао"?

Извор:
АТВ
05.02.2026
19:21
Коментари:0
Зашто се са Британцима прича о "државној имовини" и да ли је руководство Покрета Сигурна Српска нешто "обећало" у случају доласка на власт?
То су нека од питања која се могу поставити након оглашавања лидера Покрета Сигурна Српска Драшка Станивуковића и његовог замјеника Игора Радојичића након састанка са британском делегацијом.
Наиме, руководство новонасталог покрета, који је у себе усисао све и свашта, а највише ПДП, имао је састанак са специјалном изасланицом Уједињеног Краљевства за Западни Балкан Карен Пирс и са амбасадором УК у БиХ, Џулијаном Рајлијем. Како се одавно у јавности прича о везама Британаца и ПДП-а, чији је Станивуковић и даље предсједника, овај састанак је дјеловао као једна "природна симбиоза".
Ипак, у објавама након сусрета могла се уочити велика разлика што изазива озбиљна питања.
Наиме, Станивуковић огласио поприлично уопштено. Споменуо је сарадњу између "Бање Луке и најважнијих градова Велике Британије", те додао да дијалог и разговор немају алтернативу.
Ништа специјално могло би се рећи. А онда долази на ред његов замјеник. Игор Радојичић, уз хвалоспјеве за делегацију Уједињеног Краљевства, каже да са Британцима разговарало о "државној имовини, европском путу и захтјевима наших возача у ЕУ".
"Највиша делегација Велике Британије у Бањалуци након низа година: специјални изасланик Уједињеног Краљевства за Балкан дама Керин Пирс на састанку са руководством Покрета „Сигурна Српска“. Током састанка разговарано је о демократским изборима, државној имовини, европском путу и законима, оправданим захтјевима наших возача камиона у Европској унији, међунационалним односима, инвестицијама, као и концепту паметних градова", навео је Радојичић.
Прво питање које се поставља јесте, шта се са Британцима има разговарати о "државној имовини"? Које ставове су изнијели у вези са имовином? Намеће се и питање, да ли би ова политичка струја у случају доласка на власт учинила уступке Сарајеву на овој, за Српску, црвеној линији?
Не чуди што Британци, иако "сила" у слободном паду, и даље желе да се "питају" за многе процесе широм свијета. Чуди свакако што је у овом разговору нашла још једна бизарност. Бар за коју су нам рекли.
Руководство ПСС је разговарало са Британцима о "европском путу". Да, са представницима земље која је напустила ЕУ, Станивуковић и Радојичић дискутују о "придруживању" Унији. И са њима се "тражи рјешење за проблеме који превозници из БиХ имају у ЕУ.
Понављамо, Велика Британија је напустила ЕУ.
Бања Лука
10 ч0
БиХ
1 д15
Регион
1 д8
Бања Лука
1 седм0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму