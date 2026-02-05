Logo
Large banner

Додик, Цвијановић и Тришић Бабић са америчким секретаром за одбрану Питом Хегсетом

Извор:

АТВ

05.02.2026

18:15

Коментари:

0
Додик, Цвијановић и Тришић Бабић са америчким секретаром за одбрану Питом Хегсетом
Фото: X / MiloradDodik

Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, српски члан предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник СНСД-а Милорад Додик састали су се на Молитвеном доручку у Вашингтону са Питом Хегсетом, секретаром за одбрану у администрацији предсједника САД Доналда Трампа.

Том приликом Додик је рекао да Хегсет јасно разумије колико је одбрана вриједности хришћанског свијета важна за очување слободе.

- Током Молитвеног доручка имао сам прилику да се сретнем с Питом Хегсетом, човјеком који јасно разумије колико су снага, принципијелност и одбрана вриједности хришћанског свијета важни за очување слободе и достојанства народа широм свијета - написао је Додик на Иксу.

- Веома почаствовани сусретом и разговором са секретаром за одбрану у администрацији предсједника Трампа Питом Хегсетом - навела је Цвијановићева у објави на Инстаграм налогу.

Хегсет је бивши официр Националне гарде војске, који тренутно обавља функцију 29. секретара одбране Сједињених Држава од јануара 2025. године.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Пит Хегсет

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Јошић: Опозиција врши политички утицај на чланове ЦИК-а

Република Српска

Јошић: Опозиција врши политички утицај на чланове ЦИК-а

1 ч

0
Додик на Молитвеном доручку: Мјесту гдје се сусрећу вјера, одговорност и политика здравог разума

Република Српска

Додик на Молитвеном доручку: Мјесту гдје се сусрећу вјера, одговорност и политика здравог разума

2 ч

0
Цвијановић: Част је бити на Молитвеном доручку

Република Српска

Цвијановић: Част је бити на Молитвеном доручку

3 ч

1
Цвијановић, Тришић Бабић и Додик на традиционалном молитвеном доручку, стигао и Трамп

Република Српска

Цвијановић, Тришић Бабић и Додик на традиционалном молитвеном доручку, стигао и Трамп

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

03

Иран заплијенио два брода у Персијском заливу

18

47

Порука сестара које су се убиле леди крв у жилама: Отац им одузео телефоне, пријетиле му смрћу па скочиле са зграде

18

37

Језива трагедија у Италији: Угушили се родитељи и двоје дјеце

18

25

Нетанјаху: Напад 7. октобра показао озбиљне обавјештајне пропусте

18

18

Делегација Српске са предсједавајућим Представничког дома америчког Конгреса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner