Додик, Цвијановић и Тришић Бабић са америчким секретаром за одбрану Питом Хегсетом

Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, српски члан предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник СНСД-а Милорад Додик састали су се на Молитвеном доручку у Вашингтону са Питом Хегсетом, секретаром за одбрану у администрацији предсједника САД Доналда Трампа.
Том приликом Додик је рекао да Хегсет јасно разумије колико је одбрана вриједности хришћанског свијета важна за очување слободе.
- Током Молитвеног доручка имао сам прилику да се сретнем с Питом Хегсетом, човјеком који јасно разумије колико су снага, принципијелност и одбрана вриједности хришћанског свијета важни за очување слободе и достојанства народа широм свијета - написао је Додик на Иксу.
Током Молитвеног доручка имао сам прилику да се сретнем с Питом Хегсетом @PeteHegseth - човјеком који јасно разумије колико су снага, принципијелност и одбрана вриједности хришћанског свијета важни за очување слободе и достојанства народа широм свијета. pic.twitter.com/Lt9JD2gKn2— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 5, 2026
- Веома почаствовани сусретом и разговором са секретаром за одбрану у администрацији предсједника Трампа Питом Хегсетом - навела је Цвијановићева у објави на Инстаграм налогу.
Хегсет је бивши официр Националне гарде војске, који тренутно обавља функцију 29. секретара одбране Сједињених Држава од јануара 2025. године.
