Цвијановић: Част је бити на Молитвеном доручку

Извор:

АТВ

05.02.2026

15:25

Коментари:

1
Цвијановић: Част је бити на Молитвеном доручку
Фото: Уступљена фотографија

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је да је част данас бити на Молитвеном доручку у Вашингтону, којем присуствује и амерички предсједник Доналд Трамп.

"Предсједник Трамп стигао на Молитвени доручак. Част је бити данас на овом мјесту", написала је Цвијановићева на "Инстаграму".

Молитвеном доручку на позив Трампове администрације, заједно са Цвијановићевом присуствују вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Молитвени доручак Додик Цвијановић

Република Српска

Цвијановић, Тришић Бабић и Додик на традиционалном молитвеном доручку, стигао и Трамп

На Молитвеном доручку, на којем ће амерички предсједник одржати говор, присуствује више од 3.000 званица из више од 100 земаља.

Жељка Цвијановић

Милорад Додик

Доналд Трамп

Коментари (1)
