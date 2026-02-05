Цвијановић: Част је бити на Молитвеном доручку

Извор:
05.02.2026
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је да је част данас бити на Молитвеном доручку у Вашингтону, којем присуствује и амерички предсједник Доналд Трамп.
"Предсједник Трамп стигао на Молитвени доручак. Част је бити данас на овом мјесту", написала је Цвијановићева на "Инстаграму".
Молитвеном доручку на позив Трампове администрације, заједно са Цвијановићевом присуствују вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Цвијановић, Тришић Бабић и Додик на традиционалном молитвеном доручку, стигао и Трамп
На Молитвеном доручку, на којем ће амерички предсједник одржати говор, присуствује више од 3.000 званица из више од 100 земаља.
