Logo
Large banner

Колико пута вјерници могу да се причесте током Васкршњег поста?

Извор:

Жена Блиц

25.02.2026

23:00

Коментари:

0
Колико пута вјерници могу да се причесте током Васкршњег поста?

Велики или Васкршњи пост у 2026. години, који је почео 23. фебруара и трајаће до 11. априла, период је кад се вјерници духовно и тјелесно припремају кроз молитву, пост и традицију црквених богослужења. Иако многи мисле да би на причешће могли да оду тек послије седам недјеља поста, на сам дан Васкрса 12. априла, истина је да вјерници могу да приступе Светој чаши и раније, и то више пута током поста, али под одређеним условима.

Причешће код православних вјерника представља круну сваког поста. Примање Светих тајни – Христовог тијела и крви – у облику хљеба и вина током Божанске литургије, представља чин заједништва са Христом и Црквом, којим се вјерници духовно јачају и учествују у спасењу. Прије сваке причести током Васкршњег поста, вјерник треба не само да пости и уздржава се од мрсне хране, што представља чин тјелесног и духовног послушања, већ је неопходно и да приступи исповијести, јер само кроз покајање и очишћено срце може с правом и духовно примити Свету тајну причешћа и остварити заједништво са Исусом Христом.

milica jokic sc yt

Србија

Огласила се бивша снајка Ивице Дачића

"Учинићете већи подвиг него да сте цијелог живота на хљебу и води"

У првим данима поста, током такозваног Тримирја, кад се не једе ништа и не пије ништа (изузев воде) уобичајено се не служи Божанска Литургија нити Литургија пређеосвећених дарова. Током прва два дана Тримирја вјерници не могу да се причесте. Већ трећег дана Тримирја у многим храмовима свештеници служе Литургију пређеосвећених дарова. На овој литургији вјерници могу да приступе Светим тајнама, уз духовну припрему.

Прва недјеља поста, која ће ове године бити обележена 1. марта, позната је и као Недјеља православља или Чиста недјеља, и обиљежва се служењем Божанске литургије. То је, уједно и дан кад вјерници могу да се причесте.

eu evropska unija

Свијет

''ЕУ трпи посљедице миграција''

У наредним недељама поста, сваке недјеље – 8. марта (Недјеља светог Григорија Паламе или Пачиста недјеља), 15. марта (Недјеља Часног крста или Крстопоклона), 22. марта (Недјеља Светог Јована Лествичника или Средопосна), 29. марта (Недеља свете Марије Египатске – Глув(н)а недеља) – служи се Божанска литургија, па су то дани кад је причешће могуће уз претходну исповијест и молитву. У многим парохијама се такође током сриједе и петка служи Литургија пређеосвећених дарова, па се и тих дана може приступити причешћу под истим условима.

Посебна пажња се обраћа на Велики петак, који ове године "пада" 10. априла, а који је дан сјећања на Христово страдање. Због природе богослужења, на Велики петак свештеници не служе Божанску литургију нити Литургију прђееосвећених дарова, па на Велики петак причешће није могуће.

Подијели:

Тагови :

pričešće

Vaskršnji post

православље

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Најздравија храна коју можете јести прије спавања: Не гоји, а држи вас ситим

Здравље

Најздравија храна коју можете јести прије спавања: Не гоји, а држи вас ситим

2 ч

0
Спасоје Попевић, доктор који брине о Ивици Дачићу након што је прикључен на апарате

Србија

Кључна су наредна 72 сата: Љекар о стању Ивице Дачића

2 ч

0
ПДП

Република Српска

Црнадак признао: Од оснивања Драшковог покрета ПДП-а нема

2 ч

2
Хорор у Новом Саду: Брат избо брата

Хроника

Хорор у Новом Саду: Брат избо брата

2 ч

0

Више из рубрике

Адвокат Игор Кањски

Друштво

Адвокат за АТВ објашњава шта је приправнички уговор и која су права приправника

4 ч

0
Кућа од глине породице Дринић

Друштво

Кућа од 100 квадрата за 20 хиљада КМ: Дринићи за АТВ објаснили како

5 ч

0
Како спријечити и искоријенити вршњачко насиље

Друштво

Како спријечити и искоријенити вршњачко насиље

5 ч

0
Конференција у Лакташима

Друштво

Конференција окупила више од 300 предузетника из Српске, региона и земаља ЕУ

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

38

Галатасарај у продужецима спријечио чудо Јувентуса

23

08

Инцидент у саобраћају: Возач из БиХ након свађе извукао пиштољ, па пријетио другом возачу

23

05

Младић из БиХ избачен из аута у покрету, сумња се на отмицу

23

01

Језива фотографија из свлачионице након меча Аталанте и Борусије

23

00

Колико пута вјерници могу да се причесте током Васкршњег поста?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner