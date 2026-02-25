Колико пута вјерници могу да се причесте током Васкршњег поста?

Извор:
Велики или Васкршњи пост у 2026. години, који је почео 23. фебруара и трајаће до 11. априла, период је кад се вјерници духовно и тјелесно припремају кроз молитву, пост и традицију црквених богослужења. Иако многи мисле да би на причешће могли да оду тек послије седам недјеља поста, на сам дан Васкрса 12. априла, истина је да вјерници могу да приступе Светој чаши и раније, и то више пута током поста, али под одређеним условима.
Причешће код православних вјерника представља круну сваког поста. Примање Светих тајни – Христовог тијела и крви – у облику хљеба и вина током Божанске литургије, представља чин заједништва са Христом и Црквом, којим се вјерници духовно јачају и учествују у спасењу. Прије сваке причести током Васкршњег поста, вјерник треба не само да пости и уздржава се од мрсне хране, што представља чин тјелесног и духовног послушања, већ је неопходно и да приступи исповијести, јер само кроз покајање и очишћено срце може с правом и духовно примити Свету тајну причешћа и остварити заједништво са Исусом Христом.
У првим данима поста, током такозваног Тримирја, кад се не једе ништа и не пије ништа (изузев воде) уобичајено се не служи Божанска Литургија нити Литургија пређеосвећених дарова. Током прва два дана Тримирја вјерници не могу да се причесте. Већ трећег дана Тримирја у многим храмовима свештеници служе Литургију пређеосвећених дарова. На овој литургији вјерници могу да приступе Светим тајнама, уз духовну припрему.
Прва недјеља поста, која ће ове године бити обележена 1. марта, позната је и као Недјеља православља или Чиста недјеља, и обиљежва се служењем Божанске литургије. То је, уједно и дан кад вјерници могу да се причесте.
У наредним недељама поста, сваке недјеље – 8. марта (Недјеља светог Григорија Паламе или Пачиста недјеља), 15. марта (Недјеља Часног крста или Крстопоклона), 22. марта (Недјеља Светог Јована Лествичника или Средопосна), 29. марта (Недеља свете Марије Египатске – Глув(н)а недеља) – служи се Божанска литургија, па су то дани кад је причешће могуће уз претходну исповијест и молитву. У многим парохијама се такође током сриједе и петка служи Литургија пређеосвећених дарова, па се и тих дана може приступити причешћу под истим условима.
Посебна пажња се обраћа на Велики петак, који ове године "пада" 10. априла, а који је дан сјећања на Христово страдање. Због природе богослужења, на Велики петак свештеници не служе Божанску литургију нити Литургију прђееосвећених дарова, па на Велики петак причешће није могуће.
