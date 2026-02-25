Logo
Large banner

Хорор у Новом Саду: Брат избо брата

Извор:

Курир

25.02.2026

22:20

Коментари:

0
Хорор у Новом Саду: Брат избо брата
Фото: Танјуг

Младић (25) повријеђен је данас у Новом Саду.

Како преноси 192, младић је пријавио полицији да га је убо брат стар 28 година.

Ивица Дачић

Србија

Купујемо вријеме, тешка ситуација: Огласили се Вучић и доктор о стању Дачића

Напад се догодио вечерас око 20:30 у Улици Стефана Првовенчаног у новосадском насељу Адице.

По ријечима доктора Зорана Круља портпарола Завода за ургентну медицину Нови Сад њихова екипа изашла је по првом приоритету на лице мјеста. Младић (25) је након иницијалног збрињавања превезен у свјесном стању на одјељење хирургије УЦ КЦВ.

Подијели:

Тагови :

Нови Сад

napad nožem

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Како да се риба не лијепи за таву приликом пржења?

Савјети

Како да се риба не лијепи за таву приликом пржења?

1 ч

0
Венс: Tрамп и даље очекује дипломатско рјешење са Tехераном

Свијет

Венс: Tрамп и даље очекује дипломатско рјешење са Tехераном

1 ч

0
Министар открио нове детаље о стању Ивице Дачића

Србија

Министар открио нове детаље о стању Ивице Дачића

1 ч

0
Ови знакови ће бити на удару током ретроградног Меркура: Слиједи потпуни заокрет

Занимљивости

Ови знакови ће бити на удару током ретроградног Меркура: Слиједи потпуни заокрет

1 ч

0

Више из рубрике

Несрећа у Ључеву

Хроника

Несрећа у Српској: Заспао за воланом и забио се у бетонску ограду

1 ч

0
Ахмед Кастрати и Саша Вилушић сукоб

Хроника

Осумњичен за убиство сина бх. привредника: Кастратију укинут притвор

5 ч

0
Суд БиХ

Хроника

Одбијен приједлог Тужилаштва за одређивање притвора Драгољубу Кунарцу

5 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Ухапшен мушкарац ког кога је пронађено више од два килограма дроге

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Језива фотографија из свлачионице након меча Аталанте и Борусије

23

00

Колико пута вјерници могу да се причесте током Васкршњег поста?

22

54

Огласила се бивша снајка Ивице Дачића

22

52

''ЕУ трпи посљедице миграција''

22

49

Хоће их паре: Њима март доноси обиље новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner