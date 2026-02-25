Хорор у Новом Саду: Брат избо брата

Извор:
Младић (25) повријеђен је данас у Новом Саду.
Како преноси 192, младић је пријавио полицији да га је убо брат стар 28 година.
Напад се догодио вечерас око 20:30 у Улици Стефана Првовенчаног у новосадском насељу Адице.
По ријечима доктора Зорана Круља портпарола Завода за ургентну медицину Нови Сад њихова екипа изашла је по првом приоритету на лице мјеста. Младић (25) је након иницијалног збрињавања превезен у свјесном стању на одјељење хирургије УЦ КЦВ.
