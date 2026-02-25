Logo
Large banner

Ови знакови ће бити на удару током ретроградног Меркура: Слиједи потпуни заокрет

25.02.2026

21:53

Коментари:

0
Ови знакови ће бити на удару током ретроградног Меркура: Слиједи потпуни заокрет

Припремите се за космички заокрет јер нам се приближава први ретроградни Меркур у 2026. години. Планета комуникације, технологије и путовања започеће свој привидни ход уназад 26. фебруара и остаће у том стању све до 20. марта.

Овај астролошки феномен, познат по стварању хаоса, неспоразума и техничких кварова, овога пута ће се одвијати у сањивом и интуитивном знаку Риба, што доноси јединствен спој изазова и прилика за дубоки унутрашњи рад. Док многи са нелагодом дочекују овај период, он је заправо прилика да успоримо, преиспитамо своје планове и довршимо започете послове. Умјесто покретања нових пројеката, звијезде нам савјетују да се посветимо ревизији, рефлексији и обнављању. Ипак, неки знакови ће осјетити турбуленције знатно снажније од других.

Аца Амадеус

Сцена

Кћерка Аце Амадеуса изнијела низ стравичних тврдњи о оцу

А који су знакови на удару - ко ће највише осјетити пометњу?

Иако ће сви осјетити утицај ретроградног Меркура, четири знака Зодијака наћи ће се у средишту космичке олује. Њихова веза са Меркуром или позиција у односу на Рибе чини их посебно осјетљивима на надолазеће изазове.

Рибе: Домаћини ретроградног плеса

Како се цијели овај астролошки догађај одвија у вашем знаку, ви ћете га осјетити најличније. Може се јавити осјећај збуњености око сопственог идентитета и правца у којем се крећете.

Ријечи ће вам теже полазити за руком, а други би вас могли погрешно схватити, што ће додатно тестирати ваше стрпљење. Ово је вријеме за дубоку интроспекцију, а не за доношење великих одлука. Допустите себи одмор и не форсирајте ништа.

илу-ротација-19092025

Свијет

Велика запљена на граници: У џеповима златне полуге, у кабини кокаин

Близанци и Дјевица: Владар Меркур уноси немир

Будући да је Меркур ваша владајућа планета, сваки његов ретроградни ход за вас представља велики изазов. Близанци, као ваздушни знак који влада комуникацијом, могли би се суочити са озбиљним неспоразумима у друштвеним и пословним односима.

Технологија би могла да вам отказује послушност, а планови за путовања могли би да се закомпликују. Дјевице ће, с друге стране, осјетити хаос у области организације и свакодневних рутина. Ваша потреба за редом и прецизношћу биће на великом тесту док се будете борили са кашњењима и неочекиваним грешкама.

(Сенса)

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

Retrogradni Merkur

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Несрећа у Ључеву

Хроника

Несрећа у Српској: Заспао за воланом и забио се у бетонску ограду

1 ч

0
Мандић након састанка са Додиком: Успјешне међународне активности за чување мира у региону

Регион

Мандић након састанка са Додиком: Успјешне међународне активности за чување мира у региону

1 ч

0
Дачић и Додик

Република Српска

Огласио се Додик о Ивици Дачићу: Молим се за здравље и снагу

1 ч

1
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Брисел захтијева слање трупа у Украјину

1 ч

0

Више из рубрике

Грешком постала најбогатија особа на свијету: Маск јој није ни близу

Занимљивости

Грешком постала најбогатија особа на свијету: Маск јој није ни близу

5 ч

0
Ова пица кошта 11.000 евра: Ево због чега је толико скупа

Занимљивости

Ова пица кошта 11.000 евра: Ево због чега је толико скупа

6 ч

0
Хороскопски знакови који хронично касне

Занимљивости

Хороскопски знакови који хронично касне

11 ч

0
Студија открила: Мачке нас воле, ево и зашто

Занимљивости

Студија открила: Мачке нас воле, ево и зашто

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Језива фотографија из свлачионице након меча Аталанте и Борусије

23

00

Колико пута вјерници могу да се причесте током Васкршњег поста?

22

54

Огласила се бивша снајка Ивице Дачића

22

52

''ЕУ трпи посљедице миграција''

22

49

Хоће их паре: Њима март доноси обиље новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner