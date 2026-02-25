Ови знакови ће бити на удару током ретроградног Меркура: Слиједи потпуни заокрет

25.02.2026
21:53
Коментари:0
Припремите се за космички заокрет јер нам се приближава први ретроградни Меркур у 2026. години. Планета комуникације, технологије и путовања започеће свој привидни ход уназад 26. фебруара и остаће у том стању све до 20. марта.
Овај астролошки феномен, познат по стварању хаоса, неспоразума и техничких кварова, овога пута ће се одвијати у сањивом и интуитивном знаку Риба, што доноси јединствен спој изазова и прилика за дубоки унутрашњи рад. Док многи са нелагодом дочекују овај период, он је заправо прилика да успоримо, преиспитамо своје планове и довршимо започете послове. Умјесто покретања нових пројеката, звијезде нам савјетују да се посветимо ревизији, рефлексији и обнављању. Ипак, неки знакови ће осјетити турбуленције знатно снажније од других.
Сцена
Кћерка Аце Амадеуса изнијела низ стравичних тврдњи о оцу
Иако ће сви осјетити утицај ретроградног Меркура, четири знака Зодијака наћи ће се у средишту космичке олује. Њихова веза са Меркуром или позиција у односу на Рибе чини их посебно осјетљивима на надолазеће изазове.
Како се цијели овај астролошки догађај одвија у вашем знаку, ви ћете га осјетити најличније. Може се јавити осјећај збуњености око сопственог идентитета и правца у којем се крећете.
Ријечи ће вам теже полазити за руком, а други би вас могли погрешно схватити, што ће додатно тестирати ваше стрпљење. Ово је вријеме за дубоку интроспекцију, а не за доношење великих одлука. Допустите себи одмор и не форсирајте ништа.
Свијет
Велика запљена на граници: У џеповима златне полуге, у кабини кокаин
Будући да је Меркур ваша владајућа планета, сваки његов ретроградни ход за вас представља велики изазов. Близанци, као ваздушни знак који влада комуникацијом, могли би се суочити са озбиљним неспоразумима у друштвеним и пословним односима.
Технологија би могла да вам отказује послушност, а планови за путовања могли би да се закомпликују. Дјевице ће, с друге стране, осјетити хаос у области организације и свакодневних рутина. Ваша потреба за редом и прецизношћу биће на великом тесту док се будете борили са кашњењима и неочекиваним грешкама.
(Сенса)
Хроника
1 ч0
Регион
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму