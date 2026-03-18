Планирате љетовање на Јадрану? Ово су цијене апартмана

Аутор:

АТВ

18.03.2026

11:21

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Иако је година на крају завршена добрим резултатима, многи су, посебно у сектору приватног смјештаја, имали проблема са попуњавањем капацитета.

Изнајмљивачи опрезни са поскупљењима

Чини се да је лекција научена – овогодишња понуда апартмана показује да се, за сада, масовно уздржавају од повећања цијена и да су чули апел власти да се не иде у нова поскупљења. Поред високе инфлације у Европској унији, један од разлога уздржаности изнајмљивача свакако је и непредвидива безбједносна ситуација, како у Европи тако и на Блиском истоку, због које ће многи туристи до посљедњег тренутка вагати гд‌је и како ће провести љетни одмор, пише Н1.

Колико кошта љетовање у најпопуларнијим дестинацијама

На главним платформама за смјештај екипа Dalmacija News провјерила је какве су цијене ноћења у апартманима за двије особе у јеку љетне туристичке сезоне (јул и август) у најважнијим туристичким центрима: Дубровнику, Хвару, Ровињу, Сплиту, Задру, Поречу и Макарској.

Већина изнајмљивача има нешто ниже цијене у јулу него у августу, а многи не праве разлику да ли гости бораве седам, 14 или више дана. Највише цијене, очекивано, биљеже луксузнији апартмани. Ово истраживање није обухватило смјештај у приватним вилама и кућама за одмор.

Дубровник и Хвар међу најскупљима

У Дубровнику се цијене ноћења у апартманима за двије особе у јулу крећу од 75 до 1.900 евра, а у августу од 75 до 2.000 евра.

На Хвару ћете ноћење за двије особе у јулу платити од 112 до 670 евра, а у августу од 120 до 800 евра.

Велике разлике од града до града

На подручју Ровиња у јулу се такви апартмани нуде по цијени од 77 до 880 евра по ноћењу, а у августу од 62 до 1.300 евра.

Сплит предњачи са цијенама

Код већине изнајмљивача у Сплиту ноћење у апартману за двије особе кошта исто у јулу и августу, а цијене се крећу од 80 до чак 5.000 евра за ноћ.

Задарски изнајмљивачи нуде смјештај за двије особе током јула и августа у распону од 68 до 1.500 евра по ноћењу.

Поречки приватни изнајмљивачи за ударне термине у јулу и августу нуде цијене од 84 до 730 евра за двије особе, док се у Макарској цијене крећу од 60 до 2.000 евра по ноћењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

