Инфлуенсерка пронађена мртва у свом дому

Аутор:

АТВ

18.03.2026

10:52

Коментари:

0
Фото: George Becker/Pexels

Турска инфлуенсерка Ајсегул Ераслан пронађена је мртва у свом дому. Имала је 27 година. Локални медиј Созцу објавио је да су чланови њене породице позвали полицију након што им није отворила врата.

Пронађена је мртва након што се вратила с путовања у Египат. Надзорне камерне снимиле су глумца Сунаја Куртулуса како улази у њен стан сат времена прије њене смрти.

Тврди да је био у краткој посјети, након чега је изашао из стана. Његови адвокати навели су да га је полиција испитала у оквиру истраге.

Додали су да је од почетка сарађивао с полицијом и дао им све потребне изјаве те да није био у њеном дому када је она умрла.

"Дубоко смо ожалошћени смрћу Ајсегул Ераслан. Молимо се за божију милост над њом и изражавамо саучешће њеној породици, родбини и вољенима", написали су у саопштењу.

Ајсегул Ераслан постала је позната након учешћа у турском модном шоу "İste Benim Stilim", што у преводу значи "Ово је мој стил".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

