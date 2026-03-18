Дјевојчицу претукле вршњакиње: Остали ћутали и снимали

Аутор:АТВ
18.03.2026
10:33
Коментари:0
Вршњачко насиље није проблем који се дешава неком другом – дешава се, нажалост, свима нама. Посљедњи случај у низу потресао је мјештане Пожаревца, самим тим и цијелу Србију, након што су снимци физичког малтретирања од стране њених вршњакиња испливали у јавност.
Дјевојчицу су, наочиглед 15 другара, физички напале двије дјевојчице, а њен вапај за помоћ очигледно нису чули они који су ово снимали и посматрали кроз камере мобилних телефона.
Свијет
Како препознати насиље прије него што постане вијест у црној хроници, за "Пулс Србије" говориле су Валентина Обрадовић, мајка злостављане дјевојчице Николине, и Николина.
- Нажалост, за инцидент сам сазнала одмах увече када се он догодио, а не тек сутрадан. У суботу послијеподне, Николина је дошла са двије другарице – дјецом из комшилука која су ми рекла да Николина има неки проблем. Питала сам је шта се десило. Прво је ћутала, а затим сам је питала да ли ју је неко напао или вријеђао. Нисам очекивала овако нешто и помислила сам да су се можда дјеца потукла међусобно – рекла је Обрадовић.
Рекла је да је, након што је снимак открио напад, Николина одмах пријавила случај, и обављена је медицинска провјера и полицијско саслушање, док околности инцидента још нису потпуно јасне.
Занимљивости
- Када сам видјела снимак, нисам могла да га гледам до краја. Био је дуг око 15 секунди, а ја сам успјела да погледам само првих седам и по секунди. Одмах смо кренуле и отишле до полиције. Полиција нам је указала помоћ и упутила нас у Хитну помоћ, а одатле у болницу гдје су обављени сви прегледи. Након тога смо се вратиле у полицијску станицу, гдје је Николина саслушана. Утврђено је да су је двије дјевојчице претукле. Не зна се тачно гдје се инцидент догодио – у школском дворишту или у парку. Све указује на то да су дјевојчице намјерно дошле да сачекају Николину и изазову инцидент – објаснила је.
Николина тврди да је нападнута јер је само рекла да није у реду ударати друге, иако није била у блиском контакту са нападачицама.
Свијет
- Не дружим се са њима и нисам имала никакав контакт прије инцидента. Једну од дјевојчица сам познавала само из приче, а другу нисам познавала уопште. Све се десило зато што сам рекла да није лијепо што неко бије друге – нисам једина која је доживјела батине од ње, било их је још – каже Николина, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму