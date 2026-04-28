Дневни хороскоп за 28. април: Ко планира брак, а коме пријети раскид?

Дневни хороскоп за уторак, 28. април, доноси бројна узбуђења за многе припаднике Зодијака.
У наставку погледајте шта су звијезде припремиле за ваш знак у љубави, послу и здрављу.
Могуће је да ћете бити склони ризичним потезима, али ће вам се овог пута то исплатити. Неочекивано долази до сусрета са особом која ће показати да јој је веома стало до вас. Могућа је тахикардија.
Велике промјене су пред вама. Потрудите се да одређене измјене не прихватате превише тешко. Могуће је да с вољеном особом планирате заједнички живот и да све више размишљате о браку. Могући су проблеми са стомаком.
Поведите рачуна о томе да ли су све информације које до вас долазе истините, јер можете имати проблеме с неискреним сарадницима. Нисте претјерано заинтересовани за љубавна дешавања. Могући су проблеми с грлом.
Изненадни преокрети на пословном пољу могли би вам донијети одређене стресове. Могуће је да сте ушли у сукоб са особом до које вам је стало. Ако се заиста потрудите, изгладићете ситуацију. Пазите на исхрану.
Ваша нервоза може покварити утисак који остављате на послу. Порадите на самопоуздању. Пред вама је прилика да с новом особом остварите стабилну и озбиљну љубавну везу. Могући су проблеми с бубрезима.
Препорука је да дате свој максимум на пословном пољу како бисте у будућности могли да напредујете. Морате се потрудити да партнеру јасно покажете каква очекивања имате од њега. Смањите унос масне хране.
Данашњи дан вам није повољан за посао. Велике су шансе да ћете имати неочекиване проблеме са сарадницима. Вољена особа ће показати да није сигурна у своја осјећања. Поведите рачуна о пробави.
Нестрпљиви сте, а тиме можете угрозити важне послове који су пред вама. Нисте задовољни брачном ситуацијом и сматрате да се страст између вас и партнера угасила. Провјерите крвну слику и посавјетујте се с љекаром.
Максимално сте посвећени обавезама и желите да ваш труд буде препознат. Осјећате да сте спремни за напредовање. Уколико већ имате партнера, однос с њим би полако могао да напредује. Добро се осјећате.
Ушли сте у нов посао и желите да видите позитивне резултате што прије. Очекују вас прилике за нове пројекте. Ново познанство дешава вам се на мјесту на којем најмање очекујете. Осјетљива вам је глава.
Могуће је да ћете због проблема у комуникацији с надређенима имати потешкоће на послу. Одлучили сте да покажете партнеру своја искрена осјећања. Ускоро вас очекује разговор о будућности везе. Поведите рачуна о алергијама.
Ако се надате великој промјени, будите стрпљиви јер неће све ићи лако. Ваше незадовољство тренутном везом постаје из дана у дан све веће и ускоро би могло доћи до прекида. Могући су проблеми с крвном сликом.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Економија
1 ч0
Друштво
1 ч1
Занимљивости
22 ч0
Занимљивости
22 ч0
Занимљивости
22 ч0
Занимљивости
1 д0
Најновије
08
42
08
25
08
24
08
16
08
12
